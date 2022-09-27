Tanju Özcan, HDP Genel Merkezi'ne kına gönderdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tanju Özcan, HDP Genel Merkezi'ne kına gönderdi

DHA

Tanju Özcan, HDP Genel Merkezi'ne kına gönderdi


Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından hakkında verilen 1 yıl geçici çıkarma cezasının ardından, HDP Genel Merkezi'ne kargoyla kına gönderdi. Uzun bir süredir HDP'nin hedefinde olduğunu ve CHP'den ihraç edilmesinin istendiğini söyleyen Özcan, "Hepsini HDP Genel Merkezi'ne gönderiyorum. Yeterli miktarda genel merkezde bulundursunlar bu kınayı. Bir tanesini terör örgütü lideri Öcalan'a göndersinler. Bir tanesini de o Kandil'deki Karayılan şerefsizine göndersinler, diye bu kınaları hazırladık" dedi.
CHP Yüksek Disiplin Kurulu, belediye meclisi toplantısında AK Parti'li Kadın Belediye Meclis üyesine yönelik sözleri nedeniyle Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında 1 yıl geçici çıkarma cezası verdi. Kararın ardından Başkan Özcan, HDP Genel Merkezi'ne kargoyla kına gönderdi. Başkan Özcan, kargo şubesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dünden itibaren Türkiye'de bu bölücü terör örgütü mensuplarının siyasi uzantıları ve bölücü terör örgütü üyeleri sempatizanları adeta bayram ediyor. Neden bayram ediyor? Biliyorsunuz sığınmacılarla ilgili söylediğim sözler ve bunların terör örgütüyle bağlantısını ortaya koyan konuşmalarım yüzünden uzunca bir süredir HDP'nin hedefindeydim. HDP'li yetkililer açık bir şekilde çıkıp benim CHP'den ihraç edilmemi resmen talep ettiler. Dün de onları ziyadesiyle mutlu eden bir karar çıktı parti Yükseki Divan Kurulumuzdan, bir yıl süreyle CHP ile üyelik bağım askıya alındı. Yani geçici olarak ihraç edildim" dedi.
'BUGÜN DE BU SÖZLERİMİN ARKASINDAYIM'
13 Haziran'da cezasının sona ereceğini açıklayan Tanju Özcan, "Nasip kısmet olursa, 13 Haziran'da tedbirli olduğum için bu sürenin zaten yaklaşık 4 ayını tamamladım. 13 Haziran'da da evime, yuvama CHP'ye  geri döneceğim. Ben hep söylemiştim. İhraç kararı, geçici ihraç kararı, çıkarsa benim partiyle hukuki bağımı kesebilirler. Ama benim partimle gönül bağımı asla kesemezler. Bugün de bu sözlerimin arkasındayım" ifadelerini kullandı.
Yüksek Disiplin Kurulu'nun verdiği karar sonrası HDP'lilere yakması için kına gönderdiğini belirten Özcan, "Bugün niye PTT'nin önüne geldim? Bugün bu terör örgütü uzantılarına, HDP'nin yöneticilerine kına göndermek için geldim. Yani bunun anlamını herhalde herkes bilir. Bunlardan birkaç adet var. Hepsini HDP Genel Merkezi'ne gönderiyorum da yeterli miktarda genel merkezde bulundursunlar bu kınayı. Bir tanesini terör örgütü lideri Öcalan'a göndersinler. Bir tanesini de o Kandil'deki Karayılan şerefsizine göndersinler, diye bu kınaları hazırladık" diye konuştu.
'BENİM ONLARLA İLGİLİ HESABIM BİTMEYECEK'
HDP´nin Kürt vatandaşlarının temsilcisi olmadığını söyleyen Özcan, "Benim bu Türk milletinin altını oyan HDP denen yapıyla mücadelem, terör örgütüyle bağını kesin kati bir suretle kesmediği sürece onlarla ilgili hesabım bitmeyecek. Onların da benimle ilgili hesabı bitmeyecek. Ama bugün söylediklerim tarihe not olarak düşsün. HDP, Kürt vatandaşlarımızın temsilcisi değildir. HDP siyaseten iş tutulabilecek bir yapı değildir. HDP'yle siyaseten bir araya gelmeyi düşünen varsa Türkiye'de ben iki kez daha düşünmesini tavsiye ediyorum. Çünkü vatan hainleriyle oturup konuşulacak herhangi bir mevzumuz söz konusu dahi olamaz" dedi. (DHA)
DHA-Politika Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2022-09-27 14:54:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobillerinin yanışını uzaktan izlediler
YEREL HABERLER Otomobillerinin yanışını uzaktan izlediler
Bolu'da otomobildeki yangına, yoldan geçen yangın söndürme cihazı firması yetkilileri müdahale etti
YEREL HABERLER Bolu'da otomobildeki yangına, yoldan geçen yangın ...
Bolu'da damacanayla kaçak içki satmaya çalışan kişi yakalandı
YEREL HABERLER Bolu'da damacanayla kaçak içki satmaya çalışan kişi ...
Fabrikada zehirlenen 3 işçi, son yolculuklarına uğurlandı
YEREL HABERLER Fabrikada zehirlenen 3 işçi, son yolculuklarına ...
GÜNCELLEME - Bolu'da fabrikada gazdan zehirlenen 4 işçiden 3'ü öldü
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Bolu'da fabrikada gazdan zehirlenen 4 ...
Yangın çıkan apartmanda mahsur kalan 2 kardeşi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Yangın çıkan apartmanda mahsur kalan 2 kardeşi ...
Bolu'da yangın nedeniyle evlerinde mahsur kalan 2 kardeşi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Bolu'da yangın nedeniyle evlerinde mahsur kalan 2 ...
Bolu'da vatandaşlar dolandırıcılık ve kadına şiddetle mücadele konularında bilgilendirildi
YEREL HABERLER Bolu'da vatandaşlar dolandırıcılık ve kadına şiddetle ...
Bolu-Mudurnu kara yolunda bakım ve yenileme çalışması sürüyor
YEREL HABERLER Bolu-Mudurnu kara yolunda bakım ve yenileme çalışması ...
Bolu'da 8. Uluslararası Buğday Nematodları Çalıştayı başladı
YEREL HABERLER Bolu'da 8. Uluslararası Buğday Nematodları Çalıştayı ...
Bolu'da, jelatin fabrikasında sızan gaz nedeniyle 3 işçi öldü, 1 işçinin durumu ağır
YEREL HABERLER Bolu'da, jelatin fabrikasında sızan gaz nedeniyle 3 ...
Bolu'da ağaca çarparak ikiye ayrılan otomobildeki 2 çocuk yaralandı
YEREL HABERLER Bolu'da ağaca çarparak ikiye ayrılan otomobildeki 2 ...
Bolu'daki antika ve sanat pazarı meraklılarını bir araya getiriyor
YEREL HABERLER Bolu'daki antika ve sanat pazarı meraklılarını bir ...
Bolu'da çok sayıda bisiklet çalıp satan hırsızlık şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Bolu'da çok sayıda bisiklet çalıp satan hırsızlık ...
Yedigöller'de ayı cep telefonuyla görüntülendi
YEREL HABERLER Yedigöller'de ayı cep telefonuyla görüntülendi
Mudurnu'da çöp taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı
YEREL HABERLER Mudurnu'da çöp taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.