48 yıllık eşini öldüren 81 yaşındaki koca beraatini istedi



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, 71 yaşındaki karısı Nur E.'yi bıçaklayarak öldüren 81 yaşındaki Mehmet E., ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı mahkemedeki ilk duruşmada beraatini talep ederek, "Bir anda oldu. Yoksa herhangi bir şekilde eziyet çektirmem veya bıçağı belirli bir yere doğru vurmam yoktur. Eşim bana hakaretine devam etmeseydi bu olay yaşanmazdı" dedi.

Olay, geçen yıl Nisan ayında Bahçelievler Mahallesi Aycan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet E. ile 2 çocuk annesi eşi Nur E. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine mutfakta bulunan bıçağı alan Mehmet E., 48 yıllık eşi Nur A.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Nur E.'nin yardım çığlıklarını duyan sokaktaki temizlik görevlisi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, seslerin geldiği eve girdiklerinde Mehmet E.'nin kanlar içinde kalan eşinin yanında beklediğini gördü. Olay yerine istenilen sağlık ekiplerinin incelemesinde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Tutuklanan Mehmet E. hakkında 'Kasten öldürme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet E. ve avukatı katıldı. Duruşmada savunma yapan Mehmet E, savcılık sorgusunda verdiği ifadesini kabul ettiğini belirterek, 10 yıldır ayrı yaşadığı eşiyle boşanmak istediğini ancak eşinin bunu kabul etmediğini söyledi. Mehmet E, İstanbul'daki kızının yanına giden eşinin zaman zaman Bolu'ya gelerek evde kaldığını anlatarak, 48 yıllık evlilikleri boyunca karakola, adliyeye intikal eden hiçbir olay yaşanmadığını kaydetti. Son zamanlarda eşi hakkında bazı söylentiler duyduğunu dile getiren Mehmet E, olay günü yaşananları mahkemede şöyle anlattı:

"Akşam eve geldiğimde eşime tekrar boşanmak istediğimi söyledim. 'Böyle devam edeceğiz.' dedi. Hiçbir şey demedim. Yemek de yemedim. Odama gidip yattım. Gece 05.30 sıralarında lavaboya gittim. Dönüşümde önümü kesti. Orada tekrar boşanmak istediğimi söyledim. Hakaret etmeye başladı. Ağzına gelen her şeyi söyledi. Aramızda arbede başladı. Eşimin elinde kesici alet vardı. Onu almak için uğraştım. Kollarımda kesikler oldu. Sonra kesici aleti aldım, yere düştük. O anda o kızgınlık ve tahrikle üzüntü içinde ne yaptığımı bilmedim. Yoksa herhangi bir şekilde eziyet çektirmem veya bıçağı belirli bir yere doğru vurmam yoktur. Eşim bana hakaretine devam etmeseydi bu olay yaşanmazdı."

Mehmet E., ifadesinin ardından tahliyesini ve beraatini talep etti.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen apartman sakini A.A. ile olay günü bölgede bulunan belediye temizlik personeli N.C. evden çığlık sesi duyduklarını kaydetti. Tanık S.S. de Mehmet E.'nin kendisini araması üzerine eve geldiğini belirterek, "Sanığı 18-20 yıldır tanıyorum. Eşim, sanığın yanında çalışırdı. Olayı görmedim. Sanık olaydan sonra beni aradı. 'Polisler burada, gel.' dedi. Sanık yaralıydı, kolu sargılı, eli kanlıydı. Eşini hareketsiz şekilde yatıyordu. Olay öncesinde evine girip çıkan kişiler olduğu yönünde şüpheleri vardı. Evinin kilitlerini 2 defa değiştirdim. 10 yıldır boşanmak istediğini söylüyordu. Kızlarının da buna karşı çıktığını söylüyordu. Zaman zaman eşim evine temizlik yapmaya gidiyordu" dedi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-09-27 20:08:03



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