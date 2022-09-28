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Bolu'da bu kez de Kındıra köyünden anne-oğul zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu

DHA

Bolu'da bu kez de Kındıra köyünden anne-oğul zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu


Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU merkeze bağlı Kındıra köyünde, yaylada hayvancılıkla uğraşan anne ve oğlu zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Kanlı ishal, kusma ve karın ağrısı şikayetleri görülen anne Ankara'ya sevk edilirken, oğlunun tedavisi ise Bolu'da sürüyor. Geçen aylarda Yuva köyünde yaşanan zehirlenme vakasanda 1 kişi ölmüş, 148 kişi hastaneye kaldırılmıştı.
Merkeze bağlı Kındıra köyünde hayvancılık yapan kadın ile oğlu, kanlı ishal, kusma ve şiddetli karın ağrısı şikayeti ile hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde kadın ve oğlunda, 2 ay önce 1 kişinin ölümü 148 kişinin zehirlenmesiyle sonuçlanan Yuva köyündeki vakalarla benzerlik olduğu görüldü. Hemolitik Üremik Sendrom (HÜS) vakasına rastlanan anne tedavisi için Ankara'ya sevk edilirken, hastalığı daha hafif geçiren oğlunun tedavisine ise Bolu'da devam ediliyor.
YUVA KÖYÜNE 29 KİLOMETRE MESAFEDE
Köyde uzun süredir yaylada yaşayan kadın ve oğlu dışında kimsede benzer şikayetlerin olmadığı bildirildi. Anne ve oğlunun yaşadığı yaylanın, daha önce zehirlenme vakası yaşanan Yuva köyüne 29 kilometre mesafede olduğu bildirildi. Ayrıca, Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, köye giderek su ve yemeklerden numune aldı.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2022-09-28 15:33:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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