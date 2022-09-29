Bolu'da şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı

Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU'da, Cumhuriyet Caddesi'ndeki kaldırımda çöp kutusunun yanına bırakılan şüpheli çanta bomba imha uzmanı tarafından patlatıldı. Çantadan kağıtlar çıktı.
Olay, saat 16.00 sıralarında, kentin işlek caddelerinden Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Caddede iş yerlerinin bulunduğu kaldırımdaki çöp kutusunun yanındaki paketten şüphelenen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Polis, caddede araç ve yaya trafiğini kapatıp güvenlik şeridi çekti. Olay yerine, İl Emniyet Müdürlüğü'nden bomba imha uzmanı sevk edildi. Özel kıyafetli bomba imha uzmanı, yerleştirdiği fünyeyle paketi patlattı. Gürültüyle patlayan paket, tedirginliğe neden oldu. Çantanın içinde kağıt olduğu belirlendi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2022-09-29 17:12:54
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