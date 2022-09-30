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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ciple çarpışan polis aracındaki 2 polis memuru yaralandı

DHA

Ciple çarpışan polis aracındaki 2 polis memuru yaralandı


Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU'da, D-100 karayolunda cip ile çarpışan polis aracındaki 2 polis memuru yaralandı.
Kaza, saat 17.30 sıralarında D-100 karayolunun Elmalık mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne gitmekte olan Ömer Faruk Erciyes yönetimindeki 14 A 59545 plakalı trafik polisi aracı ile yan yoldan çıkan Gültekin Kaya'nın kullandığı 07 GK 868 plakalı cip çarpıştı. Kazadan cip sürücüsü yara almadan kurtulurken, polis memuru Ömer Faruk Erciyes ve Mert Akçaoğlu yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı polisler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Polislerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. 
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2022-09-30 19:57:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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