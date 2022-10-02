Boluspor - Tuzlaspor: 0-0

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Murat KÜÇÜK / BOLU (DHA)

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Emre Kargın (xxx), Baran Eraslan (xxx), Murat Şener (xxx)

BOLUSPOR: Çağlar (xx) Hakan (xx), Dulare (xx), Onur (xx), Bülent (xx), Tugay (xx) (Dk.86 Furkan Demir), Gökhan Alsan (xx) (Dk. 46 Kayamba xxx), Melih (xx) (Dk.75 Bregu xx), Landel (xx), Gökhan (xx) (Dk.46 Eray xx), Balde (xx)

TUZLASPOR: Emre (xx) Ogün (xxx), Gökhan Akkan (xx), İbrahim (xx), Mehmet (xxx), Yahaya (xx), Muhammed (xx) (Dk.68 Rotman xx), Bünyamin (xx) (Dk.82 Erolcan), Mata (xx) (Dk.68 Bilal xx), Cisse (xx), Adeniyi (xx)

KIRMIZI KART: Dk.89 Mehmet Coşkun (Tuzlaspor)

SARI KARTLAR: Bülent (Boluspor), Bünyamin (Tuzlaspor)

Spor Toto 1'inci Lig'de Boluspor, kendi sahasında Tuzlaspor'la 0-0 berabere kaldı.

2'nci dakikada gelişen Boluspor atağında cezası içine Melih'in pasında topla buluşan Balde'nin vuruşunu kaleci Emre güçlükle kornere çeldi.

77'inci dakikada sağ kanattan gelişen Boluspor atağında Kayamba'nın ceza sahası içinden yerden pasında müsait pozisyonda Bregu topa dokunamadı. Top auta çıktı.

Karşılaşma golsüz sonuçlandı.

DHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-10-02 18:22:16



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