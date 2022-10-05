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Balık ölümlerinin yaşandığı baraj gölünde sazan tutma yarışması sonlandırıldı

DHA

Balık ölümlerinin yaşandığı baraj gölünde sazan tutma yarışması sonlandırıldı


Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU'nun içme suyunun sağlandığı Gölköy Barajı Gölü'nde balık ölümlerinin yaşanmasının ardından, bölgede düzenlenen ve 110 kişinin katıldığı en büyük sazan balığını tutma yarışması sonlandırıldı. 
Bolu'da Gölköy Barajı Gölü´nde ölü balıkların kıyıya vurması üzerine ihbarla bölgeye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, barajdan ölü balıkları toplayıp, sudan da numune aldı. Alınan numuneler, incelenmek üzere laboratuvara götürüldü. Bölgede balık ölümleri yaşandığı sırada, Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu (ASOF) tarafından 29 takımdan 110 yarışmacının en büyük sazan balığını yakalamak için yarıştığı 'Sportif sazan balığı yakalama yarışması´ gerçekleştiriliyordu. Kentte yaşayan bazı balıkçılar ve vatandaşlar, balık ölümleriyle ilgili federasyonu ve düzenlenen yarışmayı suçladı. 3 Ekim'de başlayıp 9 Ekim'de sona ermesi planlanan yarışma bugün federasyon kararı ile sonlandırıldı.
Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu Başkanı Serkan İnanç, yarışma başlamadan önce balık ölümlerinin başladığını belirterek, balık ölümlerine neden olabilecek yem veya başka bir maddeyi göle atmadıklarını ve her yarışmada kullanılan standart yem ve malzemelerin kullanıldığını açıkladı. İnanç, 14 yıldır Bolu Gölköy'de bu yarışmanın düzenlendiği ve daha önce böyle bir şey yaşanmadığını, kendilerinin balık ölümleriyle alakaları olmadığını belirterek, "Bizim bütün sporcularımız daha buraya gelmeden burada balık ölümleri başladı. Tahlillerin sonucunu bekliyoruz. Biz kendimize güveniyor ve bizlik bir şey olmadığını düşünüyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2022-10-05 18:50:40

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