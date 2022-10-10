Bariyeri aşan otomobil, menfez yanına düştü; babanın kalbi durdu, oğlu yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU'da, bariyeri aşıp, menfezin yanına düşen otomobildeki sürücü Haydar Kavi yaralanırken, babası Mehmet Kavi'nin kalbi durdu. Sağlık ekibi, kalbi tekrar çalıştırılan baba ile oğlunu hastaneye kaldırdı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Bolu-Mudurnu yolunun Avdan köyü mevkisinde meydana geldi. Bolu yönüne giden Haydar Kavi'nin kullandığı 14 AAK 547 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkarak bariyeri alıp, menfezin yanına düştü. Kaza yerine ihbarla sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekibi, araçta bulunan, sürücünün babası Mehmet Kavi'nin kalbinin durduğunu belirledi. Kalp masajıyla kalbi tekrar çalıştırılan Mehmet Kavi ve yaralı oğlu Haydar Kavi, ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Kavi'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-10-10 12:07:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.