Bariyeri aşan otomobil, menfez yanına düştü; baba öldü, oğlu yaralı (2)

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HASTANEDE KURTARILAMADI

Bolu'da, bariyeri aşan otomobilin menfez yanına düştüğü kazada duran kalbi sağlık ekibince kalp masajıyla yeniden çalıştırılan Mehmet Kavi (61), hastanede yaşamını yitirdi.

Mehmet Kavi'nin aracı kullanan ve kazada yaralanan oğlu Haydar Kavi'nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-10-10 12:53:04



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