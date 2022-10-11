Bolu Dağı geçişinde yoğun sis

Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş uzaklığı, 30 metreye kadar düştü.
Bolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde bu sabah sis etkili oldu. Sis, özellikle Bolu Dağı'nın Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde yoğunlaştı. Yol kenarlarındaki sis ışıkları yakıldı. Yer yer 30 metreye kadar düşen görüş uzaklığı nedeniyle sürücüler, araçlarıyla düşük hızda ilerledi. Bölgede öğle saatlerine doğru sisin etkisini kaybetmesi bekleniyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2022-10-11 09:48:12
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