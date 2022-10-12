Uçuruma giden kamyonundan atladı; altında kalarak öldü 

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Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU'nun Kıbrıscık ilçesinde, İbrahim Karakaya'nın kullandığı kamyon, dik rampada freni boşalınca geri gitmeye başladı. Karakaya, uçuruma giden kamyondan atlayınca, altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Devecik köyünde meydana geldi. İbrahim Karakaya idaresindeki 14 EV 121 plakalı tavuk yüklü kamyon, rampayı çıkamayınca frenleri boşalarak geri kaymaya başladı. Arkasındaki 100 metrelik uçuruma doğru giden kamyonundan atlayan Karakaya, altında kalınca öldü. Kamyon daha sonra kendiliğinden yavaşlayıp, durdu. İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin müdahalesiyle, İbrahim Karakaya'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından ilçe devlet hastanesinin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Kıbrısçık Murat KÜÇÜK

2022-10-12 12:12:25



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