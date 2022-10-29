Bahçe duvarı kazısında Roma dönemine ait lahit bulundu

BOLU, (DHA)BOLU'da, bir inşaatın bahçe duvarı temeli kazısında, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit bulundu.
Tepecik Mahallesi'nde bir inşaatın bahçe duvarının temeli için yapılan kazıda, iş makinesi sert bir cisme çarptı. İş makinesi operatörü, makineyle kütlenin etrafını kazınca lahit ortaya çıktı. Çalışmalar durdurulup, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine müze müdürlüğü görevlileri geldi. İncelemede, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit, vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı. Lahit, incelenmek üzere müze müdürlüğü bahçesine götürüldü. Lahidin kapağının hafta içi müze yetkilileri gözetiminde açılacağı öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu Murat KÜÇÜK
2022-10-29 15:07:47
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.