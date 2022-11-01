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Öğrencilerin olduğu servis aracına ateş etmişti; ilk duruşmada tutuklandı

DHA

Öğrencilerin olduğu servis aracına ateş etmişti; ilk duruşmada tutuklandı


Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU'nun Gerede ilçesinde, içinde 13 öğrencinin bulunduğu servis aracına tabancayla 2 el ateş ettiği suçlamasıyla tutuksuz yargılanan taksi sürücüsü Murat Y., görülen ilk duruşmada tutuklandı. Murat Y., cezaevine götürülürken, "Ben suçsuzum. Öldürün beni" diye bağırdı. 
Gerede İmam Hatip Lisesi´nde eğitim gören 13 kız öğrenciyi okula götüren servis sürücüsü Mustafa T. ile taksi sürücüsü Murat Y., ocak ayında yol verme meselesinden tartıştı. Murat Y., aracından aldığı tabancayla servisin camına ve sürücünün ayaklarının bulunduğu bölgeye 2 el ateş açtı. Gözaltına alınan Murat Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Sanığın avukatının mahkemeye itirazı üzerine Murat Y., tahliye edildi. Murat Y. hakkında `basit yaralama', 'mala zarar verme', 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma, bulundurma', 'silahlı tehdit´ suçlamalarıyla dava açıldı. Mustafa T. hakkında da `basit yaralama´ suçlamasıyla dava açıldı.
Okul servis şoförü Mustafa T. ile taksi sürücüsü Murat Y.´nin tutuksuz yargılanmalarına Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde başlandı. Murat Y., olay günü darbedildiğini belirterek, "Okul servis aracı benim önümden gidiyordu. Ben de sabah erken saatleri olduğu için evime kahvaltı yapmaya gidiyordum. Servis sürücüsünü sollamak isterken birden direksiyonu önümü kırdı ve aracımın kapısını açarak beni yumruklamaya başladı. Ağır küfürler etti hatta `Seni öldüreceğim´ diyerek tehditler savurdu. Ben de kendimi korumaya çalıştım sonra taksimin torpidosunda bulunan silahımı aldım ve servis aracı yürümeye başladığından hedef almaksızın 2 el ateş ettim" dedi.
Servis şoförü Mustafa T. de taksi sürücüsünün doğru söylemediğini savunarak, "Taksi sürücüsü beni sürekli olarak takip edip, korna çaldı. Çocuklar durumu fark edince bana 'Ona uyma' dediler. Öğrencileri okula götürmeye çalışıyordum. Kesinlikle kendisini darbedip, tehdit etmedim. Arabadan inip biraz tartıştık sonra ben servis aracına binip tam yola çıkacaktım ki yine öğrenciler taksi sürücüsünün elinde tabanca olduğunu görmüşler ve yine beni uyardılar. O sırada taksici silahla ateş etmeye başladı. Merminin biri kız öğrencilerin bulunduğu camdan içeri girip, tutunma demire çarptı. Bir diğer kurşun da benim gaz pedalının olduğu yerden içeri girdi. Kendisinden şikayetçiyim" diye kendini savundu.
Kız öğrencilerin ve tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, tutuklandıktan sonra serbest bırakılan ve ilk duruşmaya tutuksuz olarak katılan Murat Y.´nin tutuklanmasına karar verdi. Duruşmada kelepçelenen Murat Y., "Ben suçsuzum. Öldürün beri" diye bağırırken cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2022-11-01 17:56:01

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