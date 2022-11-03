Yedigöller Milli Parkı yolunda çıkan orman yangını söndürüldü

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Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU'da, Yedigöller Milli Parkı yolu üzerinde bulunan ormanda yangın çıktı. 1,5 hektarlık alanın zarar gördüğü orman yangını kontrol altına alınırken, soğutma çalışması yapılıyor.

Bolu'nun doğa harikası Yedigöller Milli Parkı yolu üzerinde bulunan Sarımustan mevkisindeki ormanda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Ormandan yükselen dumanı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale etti. Yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması yapılırken, yangında yaklaşık 1,5 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-11-03 20:08:09



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