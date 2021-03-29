Bolu merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

AA

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ ile irtibatlı olduğu tespit edilen aktif görevdeki askerler H.Ç. ve K.G, meslekten ihraç edilmiş astsubay E.G, eski sağlık astsubay Y.E.Y, özel şirkette muhasebeci olarak çalışan E.E. ile herhangi bir çalışma kaydı bulunmayan Z.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince, Bolu, Balıkesir, Ankara, Gaziantep ve Edirne'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

Ev ve iş yerlerinde arama yapılan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.