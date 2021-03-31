Bolu merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 6 şüpheli adliyede

AA

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ ile irtibatlı olduğu iddiasıyla yakalanan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 6 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ ile irtibatlı olduğu tespit edilen aktif görevdeki askerler H.Ç. ve K.G, meslekten ihraç edilen astsubay E.G, eski sağlık astsubay Y.E.Y, muhasebeci E.E. ile herhangi bir çalışma kaydı bulunmayan Z.K'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Bolu, Balıkesir, Ankara, Gaziantep ve Edirne'de 29 Mart'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler gözaltına alınmıştı.