Bolu merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı

AA

Alınan bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 2015 yılında Polis Akademisinden ilişiği kesilen, ankesörlü ve sabit telefonlarla örgütün ''mahrem imamları'' ile irtibat kurduğu tespit edilen 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet ekiplerince Bolu, Antalya, Sakarya, Ankara, Konya ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Bolu'ya getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.