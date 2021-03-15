Bolu'nun içme suyu kaynağı Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 43'e yükseldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatAjans Haberleri
ABONE OL

Bolu'nun içme suyu kaynağı Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 43'e yükseldi

Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Barajı'nda su seviyesi kar yağışının etkisiyle yüzde 43'e ulaştı.

Bolu'nun içme suyu kaynağı Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 43'e yükseldi
AA

Yağışların mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle doluluk oranı yüzde 22'ye kadar düşen barajdaki su seviyesi yükselmeye devam ediyor.

Toplam kapasitesi 24 milyon metreküp olan barajda su seviyesi, Bolu Dağı, Abant ve Mudurnu derelerinden gelen suyla 9 milyon metreküp artarak, yüzde 43 seviyesine yükseldi.

Barajdaki mevcut suyun kentin 9 aylık ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede olduğu, karların erimeye başlamasıyla su seviyesinin hızla yükselmesinin beklendiği kaydedildi.

Barajdaki su seviyesi 22 Şubat'ta yüzde 32 olarak ölçülmüştü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

2021 Oscar adayları belli oldu
KÜLTÜR-SANATOscar adayları belli oldu
Müzelere ziyaretçi sayısı % 74 azaldı
KÜLTÜR-SANATPandemi sürecinde çok azaldı
'Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?'nün ilk tanıtım filmi yayınladı
KÜLTÜR-SANATİlk tanıtım filmi yayınladı
'Evlerin Gözleri' Fular’t Sanat Galeri’sinde
KÜLTÜR-SANATBu resimlerde 'Evlerin Gözleri' var
Kitabın 'tamadres'i yayında
KÜLTÜR-SANATKitabın 'tamadres'i yayında
Kitap pazarının büyüklüğü % 11.26 düştü
KÜLTÜR-SANATKitap pazarı küçüldü
Grammy'nin en iyileri ödüllerini aldı
KÜLTÜR-SANATGrammy'nin en iyileri
Çanakkale ruhu Türkiye yollarında
KÜLTÜR-SANATÇanakkale ruhu Türkiye yollarında
Kadir İnanır Demre'yi gezdi
KÜLTÜR-SANATDemre'ye hayran kaldı
İş Sanat, Tıp Bayramı'nı 'Barabar'ın çok özel konseriyle kutluyor
KÜLTÜR-SANATİş Sanat, Tıp Bayramı'na özel konser