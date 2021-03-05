Bolu Valisi Ümit'ten

AA

Kentte, Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından "Deprem Haftası" ve "Afet Eğitim Yılı" etkinlikleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

İlde bulunan tüm kurumların yanı sıra köy ve ilçelere de giden AFAD ekipleri, vatandaşlar ile ilgili kurum yetkililerini afete karşı bilgilendiriyor.

Ayrıca AFAD Müdürlüğü yetkililerince Valilik önünde eğitim ve tanıtım stantları kuruldu.

Gün boyunca açık olan standa gelen vatandaşlara broşürler dağıtılarak bilgilendirmeler yapıldı, çocuklara da balon hediye edildi.

Vali Ümit de AFAD standını ziyaret ederek, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

- "Depreme karşı her türlü tedbir alınmalı"

Ümit, gazetecilere, Bolu'nun deprem kuşağında yer aldığını hatırlatarak, bu nedenle daha önce acılar yaşadığını söyledi.

Depreme karşı her türlü tedbirin alınması gerektiğini vurgulayan Ümit, "Fiziki tedbirleri almamız gerekiyor. Onun için İçişleri Bakanlığımız bu sene çok güzel çalışmalara başladı. Bundan sonra devam edecek. Bakanlığımız, 2020 yılını 'Afete Hazırlık Yılı' ilan etmişti. 2021 yılı da 'Afet Eğitim Yılı' olarak ilan edildi. Bu çerçevede eğitimciler, eğitimlere başladı. Yıl sonuna kadar 51 milyon insanımız depreme karşı eğitilecek." diye konuştu.

Ümit, depreme karşı hazırlıklı olmanın önemine değinerek, "Amacımız; deprem olduğu zaman şaşıp kalmak değil, depremden önce hazırlıklı olmak. Deprem olduğunda ne yapabiliriz diye kafamızda bir şablonun oluşmasını, bir yol haritasının çizilmesini hedefliyoruz. Onun için ilimizde de çalışmalarımızı başlattık. Bu sene inşallah deprem eğitimi konusunda çok ciddi faaliyetlerimiz olacak." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların AFAD Müdürlüğü tarafından verilen deprem farkındalık eğitimlerine mutlaka katılmasını isteyen Ümit, "Bu, 'hayat memat' meselesi. Deprem öldürmez ama bina öldürüyor. Bunu kesinlikle söylemek istiyorum; 1999 depreminden önce yapılan binaların sahipleri mutlaka binalarını kontrol ettirsinler. Depreme karşı riskleri varsa tedbirleri alsınlar çünkü devletimiz bunlara her türlü imkanı veriyor. Çürük binalardan mutlaka kurtulmamız lazım. Deprem var olan bir gerçek ve çok vahim bir hadise. Buna karşı hazırlıklı olmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.