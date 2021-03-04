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Bolu ve Karabük'te Kovid-19 tedbirlerine yönelik "Dinamik Denetim Süreci" başladı

BOLU/ İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" uygulaması, Bolu ve Karabük'te hayata geçirildi.

Bolu ve Karabük'te Kovid-19 tedbirlerine yönelik
AA

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Kalıcı Konutlar Mahallesi'nde kurulan semt pazarında gerçekleşen denetimlere katıldı.

Vatandaşlar ve esnafla sohbet eden Ümit, denetimlerin sonucunu ilerleyen günlerde alacaklarını söyledi.

Vali Ümit, il genelinde köylere kadar denetim ekiplerinin görevlendirildiğini belirterek, "3 bin kişi, köylerimiz dahil olmak üzere 862 ekiple denetimlerini sürdürüyor. Aslında denetimden daha ziyade eğitim, sohbet, hatırlatma, bazı konuların önemini izah etme ve benzeri çalışmalar yapıyoruz. Bu da son derece faydalı oluyor. Kanaatimce bu denetimler de çok faydalı olacaktır." diye konuştu.

Vatandaşların sorumluluğunu yerine getirmeye gayret ettiğini dile getiren Ümit, "İnşallah bundan kazançlı çıkacağız. Aksi takdirde hep beraber kaybediyoruz. Sadece denetlediğimiz yerlerde değil, her yerde vatandaşlarımızın evlerinde de dahil olmak üzere gerekli dikkati göstermeleri gerekiyor. Bu şekilde hareket ettiğimizde inşallah yarınlarımız çok daha güzel olacak." dedi.

Ümit, tüm tedbirlerin alındığını ve denetimlerin yapıldığını vurgulayarak, Kovid-19 risk haritasında "yüksek riskli" grupta yer alan kenti "düşük riskli" kategoriye geçirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

- Karabük

Karabük Valisi Fuat Gürel, Kemal Güneş ve Ankara Caddesi'ndeki iş yerlerinde tedbirlere uyulup uyulmadığı kontrol etti.

Gürel, gazetecilere, Türkiye genelinde dinamik denetim sürecinin başladığını söyledi.

Karabük'ün risk haritasında "orta riskli" kategoride yer aldığını belirten Gürel, "Mücadelemiz statümüzü korumak, yapabilirsek bir alt kademeye geçip oradaki risksiz iller arasına girmek. Şunu da görüyoruz ki son günlerde vaka sayılarında hafif bir yükselme var. Özellikle yeni açılan yeme içme yerlerindeki esnafın çok dikkatli olması gerekiyor. Vatandaşlarımızın da çok dikkatli olması gerekiyor. Kurallar belli." ifadelerini kullandı.

Gürel, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulduğunda sürecin olumlu şekilde ilerleyeceğine işaret ederek, "Dinamik denetim sürecinde bin kişilik bir ekiple sahadayız." dedi.

Vatandaşların şehir dışına çok fazla seyahatlerini arzu etmediklerini vurgulayan Gürel, çok fazla hareketlilik aynı zamanda virüsün yayılmasına sebep olduğuna dikkati çekti.

Karabük'te bu haftaki vaka tablosunda artışın görülmesinin ardından herhangi bir tedbirin alınıp alınmayacağı sorulan Vali Gürel, şunları kaydetti:

"İki haftada bir değerlendirmeler yapılacak. Rakamlarda bir yükselme olursa Sağlık Bakanlığımızın önerisi doğrultusunda değerlendirilecek. Mevcut statünün değişmesini arzu etmiyoruz. Bu konuda vatandaşımızın hassasiyetini bekliyoruz. Bir yerde yoğunluk olursa vaka sayısında artış olursa orayı karantinaya alacağız. Okul da olsa kapatacağız, bir apartmanda yoğunluk varsa kapatacağız ki diğer taraflara bulaşmasın. Bir kısım ikazlarımızı vatandaşlara yapacağız ama esnafımız kurallara uymada sorun yaşatıyor ve yaşıyorsa onlara bir kısım müeyyideler uygulayacağız ki diğer esnafımız ve öğrencilerimiz bundan etkilenmesin. Bunun için ilave bir kısıtlamaya gidilmeyecek ama iki hafta sonraki duruma bakacağız."

Gürel, il genelinde 28 bini ilk doz, 7 bini ikinci doz olmak üzere yaklaşık 35 bin kişinin aşılandığını sözlerine ekledi.

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