Bolu ve Sakarya'da sis etkili oluyor

AA

Sabah saatlerinden itibaren D-100 kara yolunun Bolu Dağı, Bakacak, Karanlıkdere, Elmalık ve Abant Kavşağı ile kent merkezinin Dağkent ve Kalıcı Konutlar mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düşmesi nedeniyle kara yolunu kullanan sürücüler zaman zaman güçlükle ilerliyor.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları, hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıyor.

Ayrıca D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimininde bulunan sis lambaları da aralıksız olarak çalışıyor.

- Sakarya

Sakarya'da da kent genelinde yoğun sis etkisini gösteriyor.

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, görüş mesafesini yer yer 30 metreye kadar düşürdü.

Serdivan ilçesinde trafiğin yoğun olduğu caddelerde sürücüler yolda dikkatli seyrediyor.