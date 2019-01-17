İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a uyuşturucu taşındığı ihbarı üzerine TEM otoyolu üzerinde seyir halinde olan bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüs içerisinde narkotik köpeği ‘Sezar’ ile yapılan aramada R.D. (27) isimli yolcunun çantasının askılık bölümlerine, montunda ve ayakkabılarının içinde 470 gram eroin ele geçirildi.



CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ



İHA'nın haberine göre gözaltına alınan R.D., ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.