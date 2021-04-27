Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Bolulu vatandaşlar iftar sonrası hastaneye aşı olmaya koştu

Bolu'da, koronavirüs aşısı olmak için iftar sonrasını tercih eden vatandaşlar, hastanede yoğunluk oluşturdu

Bolulu vatandaşlar iftar sonrası hastaneye aşı olmaya koştu
DHA

Bolu'da koronavirüse karşı aşılama süreci devam ediyor. Vatandaşlar, tercihlerine göre Biontech ya da Sinovac aşılarını oluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 'Aşı orucu bozmaz' fetvasına rağmen çok sayıda vatandaş, iftardan sonra aşı olmayı tercih etti. İftardan sonra aşının yapıldığı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne gelen vatandaşlar yoğunluk oluştururdu. Çok sayıda kişi sırası gelince aşılarını oldu.

Aşı olanlardan Necdet Gökçe, "Ramazan dolayısıyla olağan böyle bir durum. Biz de bekledik. Oruç tuttuğum için bekledim. Diyanet'e inanmadım, kendi inancıma göre aşımı iftardan sonra oldum." dedi.

Kenan Karadağ ise, "Kalabalık var. Biontech aşısı oldum. Şimdi sağlığım iyi herhangi bir sorun yaşamadım. Ramazan nedeniyle iftardan sonra geldik." diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA! Kamuda çalışanlar için idari izin! Ramazan bayramında 9 gün tatil
GÜNDEMKamuda çalışanlar için önemli açıklama
26 Nisan İçişleri Bakanlığı Genelgesi maddeleri 2021! İçişleri Bakanlığı tam kapanma Genelgesi kararları neler
GÜNDEM26 Nisan İçişleri Bakanlığı Genelgesi maddeleri !
Ramazan bayramı kaç gün tatil? Ramazan bayramında 9 gün tatil mi?
GÜNDEMRamazan bayramı kaç gün tatil?
Gümüşhane’de olağanüstü Süper Ay manzarası! Kare kare böyle görüntülendi... - Haberler
GÜNDEMKarpostallık dolunay manzarası
SON DAKİKA! Adalet Bakanlığı açıkladı! Yazılı ve sözlü sınavlar ertelendi
GÜNDEMAdalet Bakanlığı'dan sınav açıklaması
Anneanne ve torunun ölümüne neden olan motosiklet sürücüsü tutuklandı
GÜNDEMAnneanne ve torunun ölümüne sürücü tutuklandı
Bu hafta camiler açık mı? Cuma namazında camiler açık mı? Bakan Süleyman Soylu açıkladı: Camiler...
GÜNDEMBu hafta camiler açık mı?
Boşandığı eşe inekli göndermeye ceza
GÜNDEMBoşandığı eşe inekli göndermeye ceza
17 günlük kapanma ne zaman, saat kaçta başlıyor? 17 günlük yasak hangi günlerde? 17 günlük kısıtlama tarihleri
GÜNDEM17 günlük tam kapanma ne zaman başlıyor?
YKS ertelendi mi? 2021 YKS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Üniversite sınavı TYT, AYT, YDT oturum ta
GÜNDEMYKS ne zaman 2021?