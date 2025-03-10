Boluspor: 1 - İstanbulspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Boluspor, evinde İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. Paul Mukairu'nun golüyle galibiyete ulaşan Boluspor, puanını 44'e yükseltti. İstanbulspor ise haftayı 43 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Boluspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Boluspor oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golü 30. dakikada Paul Mukairu attı.
Bu sonucun ardından Boluspor puanını 44'e yükseltirken, İstanbulspor ise 43 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında İstanbulspor, evinde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Boluspor, Ümraniyespor'a konuk olacak.