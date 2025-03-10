Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Boluspor: 1 - İstanbulspor: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Boluspor: 1 - İstanbulspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Boluspor, evinde İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. Paul Mukairu'nun golüyle galibiyete ulaşan Boluspor, puanını 44'e yükseltti. İstanbulspor ise haftayı 43 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2025 - 18:12 Güncelleme: 10.03.2025 - 18:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boluspor tek attı üç aldı!
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Boluspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Boluspor oldu.

        Ev sahibine galibiyeti getiren golü 30. dakikada Paul Mukairu attı.

        Bu sonucun ardından Boluspor puanını 44'e yükseltirken, İstanbulspor ise 43 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında İstanbulspor, evinde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Boluspor, Ümraniyespor'a konuk olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Tüfekle balkona çıktı! İkna etmeye çalışanı vurdu!
        Tüfekle balkona çıktı! İkna etmeye çalışanı vurdu!
        İstanbul'da ısınan hava trafiğe yol açtı!
        İstanbul'da ısınan hava trafiğe yol açtı!
        Emekli ikramiyesi 4 bin TL oluyor
        Emekli ikramiyesi 4 bin TL oluyor
        Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi sona erdi!
        Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi sona erdi!
        10 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        10 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Meta’da Çin'le veri paylaşımı skandalı
        Meta’da Çin'le veri paylaşımı skandalı
        Sağlık durumu ciddi! Okul müdürü odasında bıçaklandı!
        Sağlık durumu ciddi! Okul müdürü odasında bıçaklandı!
        Ömür boyu yenileme çalışması var
        Ömür boyu yenileme çalışması var
        İran: Trump'tan mektup almadık
        İran: Trump'tan mektup almadık
        Mourinho'nun Talisca planı!
        Mourinho'nun Talisca planı!
        Resmi başvuru yapılmadı
        Resmi başvuru yapılmadı
        Sevcan hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti!
        Sevcan hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti!
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        Çelik: Teröristin mezhebine bakılmaz
        Çelik: Teröristin mezhebine bakılmaz
        Kaçan işler ABD'de ev sattırdı
        Kaçan işler ABD'de ev sattırdı
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        "California'yı Danimarka'ya bağlama" kampanyasına imza sayısı artıyor
        "California'yı Danimarka'ya bağlama" kampanyasına imza sayısı artıyor
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"