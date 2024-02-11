Boluspor: 1 - Kocaelispor: 1 |MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Boluspor, sahasında Kocaelispor'la 1-1 berabere kaldı.
Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Boluspor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.
Kocaelispor'un golünü 9. dakikada Giorgo Beridze, Boluspor'a beraberliği getiren golü ise 32. dakikada Veaceslav Posmac attı.
İki Takımın da sahadan birer puanla ayrılmasının ardından Yeşil Siyahlı ekip puanını 43'e, Boluspor ise puanını 33'e yükseltti.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Kocaelispor evinde Şanlıurfaspor'u ağırlayacak. Boluspor ise Tuzlaspor'a konuk olacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
9. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Giorgo Beridze’nin şutu üst direkten geri döndü. Dönen topa yeniden vuruş yapan Beridze, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
32. dakikada Daniel Avramovski’nin ortasında ceza sahası içinde Veaceslav Posmac kafayla topu filelere gönderdi. 1-1
76. dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topla buluşan Tunahan Çiçek’in şutu az farkla dışarıya gitti.
Hakemler: Oğuzhan Uğurlu, Mehmet Kapluhan, Kemal Mavi
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Veaceslav Posmac, Naby Oulare, Onur Ulaş, Batuhan İşçiler (Ercan Coşkun dk. 62), Oğuz Kağan Güçtekin (Kubilay Sönmez dk. 45), Vüsal Isgandarli (Petar Gigic dk. 63), Tunahan Çiçek (Berk Yıldız dk. 87), Jefferson (Abdoulaye Diarrassouba dk. 80), Daniel Avramovski, Anıl Koç
Yedekler: İsmail Çipe, Hakan Bilgiç, Kerem Paykoç, İshak Karaoğul, Hüsamettin Yener
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Emir Ortakaya, Atila Turan(Duhan Aksu dk. 80), Mehmet Yılmaz, Yusuf Abdioğlu, Cihat Çelik (Joao Amaral dk. 63), Josip Vukovic, Barış Alıcı (Christian Kouakou dk. 36), Daniel Candeias, Giorgi Beridze (Giorgi Kharaishvili dk. 63), Ramil Sheydayev
Yedekler: Harun Tekin, Haşim Sarman, Burak Öksüz, Oğuz Ceylan, İbrahima Fofana, Cem Ekinci,
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
Goller: Veaceslav Posmac (dk. 32) (Boluspor), Giorgo Beridze (dk. 9) (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Oğuz Kaan Güçtekin (Boluspor), Yusuf Abdioğlu, Gökhan Değirmenci (Kocaelispor)