Boluspor: 2 - Adana Demirspor: 3
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Çimen, Mehmet Ali Mazlum
Boluspor: Gökhan Değirmenci, İsmail Haktan Odabaşı (Dk. 65 Sabaihi), Akabueze (Dk. 89 Mustafa Batuhan Altıntaş), İshak Çakmak, Etoundi, Ufuk Budak, Dimov, Guido Koçer, Burak Asan (Dk. 46 Umut Gündoğan), Hayrullah Bilazer, Ümit Kurt
Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Tayyib Talha Sanuç, Galip Güzel (Dk. 78 Djemoussa Traore), Hamidou Traore, Berk Yıldız, Pote, Mitrovic, Hakan Bilgiç, Orhan Taşdelen, Orkan Çınar (Dk. 66 Emre Nefiz), Kosecki (Dk. 66 Anderson)
Goller: Dk. 9 Orhan Taşdelen, Dk. 36 Orkan Çınar, Dk. 82 Pote (Adana Demirspor), Dk. 53 Guido Koçer, Dk. 72 Akabueze (Boluspor)
Kırmızı kart: Dk. 90+2 Djemoussa Traore (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 24 Mitrovic, Dk. 80 Hamidou Traore (Adana Demirspor)
MAÇTAN DAKİKALAR
3´üncü dakikada Akabueze´nin kullandığı köşe vuruşuna Dimov´un kafa şutu kaleciyi de aştı. Adana Demirspor savunması topu kale çizgisi üzerinde tutarak tehlikeyi uzaklaştırdı.
9´uncu dakikada gelişen Adana Demirspor atağında ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Orhan´ın vuruşunda top ağlarda: 1-0.
18´inci dakikada Akabueze´nin ceza sahası çizgisinden sert vuruşunu kaleci Kurtuluş güçlükle kurtardı.
19´uncu dakikada sağ kanattan Jacub´un yerden ortasına Pote´nin vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
25´inci dakikada savunmasının hatasıyla topla buluşan Guido topu İsmail Haktan´a verdi. İsmail Haktan´in kaleci ile karşı karşıya yaptığı vuruşunu kaleci Kurtuluş kornere çeldi.
36´ncı dakikada Hakan´ın sağ kanattan ortasına Orkan´ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.
53´üncü dakikada ceza sahası içine savunmayı çalımlayarak sokulan Guido´nun vuruşunda top filelerde: 2-1.
70´inci dakikada çalımlarla ceza sahasına yaklaşan Traore´nin sert vuruşu üsten dışarı çıktı.
72´nci dakikada Umut´un ceza sahasına açtığı ortaya Akabueze kafa vurdu. Top kalecinin parmaklarının ucuna değerek, direğe çarpıp ağlarla buluştu: 2-2
83´üncü dakikada Adana Demirspor´un kullandığı köşe vuruşunda kafa vuran Pote´nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-2.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
90+2'nci dakikada oyun durmasına rağmen topa vurması nedeniyle sarı kart gören Djemoussa Traore, 90+3'üncü dakikada ise yaptığı faul nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
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