Boluspor: 3 - Adanaspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Boluspor, evinde Adanaspor'u 3-1 mağlup etti. Daniel Avramowski (2) ve Jefferson'un (p) golleriyle galibiyete ulaşan Boluspor, puanını 28'e yükselterek maç fazlasıyla 6. sıraya yerleşti. 57. dakikada Isaac Donkor'un direkt kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamlayan Adanaspor ise haftayı 15 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Boluspor ile Adanaspor karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-1'lik skorla Boluspor oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 39'da penaltıdan Jefferson, 44 ve 72. dakikalarda Daniel Avramowski attı. Konuk ekibin tek golünü ise 68. dakikada Bonke Innocent kaydetti.
Turuncu Beyazlılar'da forma giyen Isaac Donkor, 57. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Boluspor puanını 28'e yükselterek maç fazlasıyla 6. sıraya tırmanırken, Adanaspor ise 15 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Boluspor, Iğdır FK'ya konuk olacak. Adanaspor, deplasmanda Esenler Erokspor'la karşılaşacak.