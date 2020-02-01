TFF 1. Lig'in 20. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan Boluspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR
25. dakikada Mustafa Durak’ın ceza sahası dışından sert şutunda direğe çarpan top dönüşte kalecinin sırtına çarparak ağlara gitti. 1-0
41. dakikada İsmail Konuk’un ceza sahası içinde rakibine müdahalesinde hakem penaltı noktasını gösterdi.
42. dakikada İbrahim Akdağ’ın kullandığı penaltıda top ağlara gitti. 1-1
61. dakikada Boluspor’un atağında Cumali Bişi’nin ceza alanının dışından çektiği şut, kalenin üstünden dışarı çıktı.
69. dakikada Boluspor’un kontra atağında Kidic’in ceza sahasına attığı pasta rahat pozisyonda Mustafa Durak topu yandan dışarı yolladı.
73. dakikada Boluspor’un atağında Arif Morkaya’nın ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Sehic topu kornere çıkarmayı başardı.
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