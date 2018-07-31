Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında üçüncü etap kamp çalışmalarına başladı.

Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde kırmızı-beyazlı ekip, akşam antrenmanında koşu ve ısınma hareketlerinin ardından teknik-taktik ağırlıklı çalışma yaptı.

Gazetecilere açıklamada bulunan teknik direktör Sait Karafırtınalar, yeni sezon hazırlıklarının gayet güzel geçtiğini belirterek, perşembe günü bir hazırlık maçı yapmayı düşündüklerini, pazar günü takıma izin verip maç haftası programına gireceklerini dile getirdi.

Karafırtınalar, takımın fizik ve kalite olarak istediği seviyeye gelmek üzere olduğunu ifade ederek, "Her hafta biraz daha üzerine koyarak daha iyi oynadığımızı düşünüyorum. Hazırlık maçlarında tam ideal kadrolarla mücadele etmesek de herkese aynı şekilde şans vermeye çalışıyoruz ama kafamızda bir 11 oluştu." diye konuştu.

Ligdeki ilk karşılaşmalarını Bolu'da kamp yapan Osmanlıspor ile oynayacaklarını da anımsatan Karafırtınalar, "Osmanlıspor'u aynı yerde kamp yaptığımızdan dolayı fazlasıyla izleyebildik. Ona göre bir takım çıkarıp ilk haftayı kayıpsız geçmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ