Boluspor'dan dört dörtlük tur!
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Boluspor, sahasında 1461 Trabzon FK'yı 4-0'lık skorla mağlup ederek adını gruplara yazdırdı.
Türkiye Kupası 5. Tur maçında Trendyol 1.Lig ekiplerinden Boluspor, sahasında 1461 Trabzon FK'yı konuk etti. Bolu Atatürk Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı.
Boluspor'a galibiyeti getiren golleri 46 ve 65'te Siraçhan Nas, 61'de Anıl Koç ve 77'de Khouma Babacar kaydetti.
Boluspor, bu sonuçla eleme turunu geçti ve adını grup aşamasına yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması müsabakalarının kura çekimi 20 Aralık Cuma günü saat 14.30'da çekilecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
14. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Eren kafayı vurdu, kaleci Mert topu ayaklarıyla kurtarmayı başardı.
24. dakikada Camara’nın ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Babacar, 2 pozisyonda kaleciyi geçemedi.
46. dakikada Işık Kaan’ın uzun pasında topla buluşan Siraçhan kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere gönderdi. 1-0
61. dakikada Eren seri çalımlarla önünün boşaltıp, müsait durumdaki Anıl’ı gördü. Anıl sol çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0
64. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde Siraçhan topu filelere gönderdi. 3-0
75. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortaya da Babacar, kafayla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 4-0