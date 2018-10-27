Boluspor - Gençlerbirliği maç önü

Türkiye Spor Toto 1. Lig heyecanı devam ediyor. Boluspor, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü Gençlerbirliği takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:30. Boluspor 23 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Gençlerbirliği 25 puanda ve 1. sırada. Ev sahibi Boluspor, son 2 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Gençlerbirliği son 2 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı.

Maçın iddaa kodu 369. İddaa'da Boluspor kazanır 2.85, berabere biter 2.80, Gençlerbirliği kazanır 2.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Boluspor önceki hafta Gençlerbirliği mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Gençlerbirliği, Boluspor karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Boluspor, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Boluspor, kendi sahasında 5 gol attı, 2 gol yedi.

Gençlerbirliği, dış sahada 4 galibiyete sahip. Bu maçlarda Gençlerbirliği 6 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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