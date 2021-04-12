Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigGalatasaray
ABONE OL

Boluspor'un Galatasaray'dan kiraladığı genç stoper Emin Bayram'ın hedefi Avrupa

Beypiliç Boluspor'un Galatasaray'dan kiraladığı genç stoper Emin Bayram, hedefinin Avrupa'da futbol oynamak olduğunu söyledi

Boluspor'un Galatasaray'dan kiraladığı genç stoper Emin Bayram'ın hedefi Avrupa
AA

Emin Bayram, Bolu'da futbol oynamaktan mutlu olduğunu belirterek, "Şu an Boluspor'dayım, sadece buraya odaklandım. Aklımda başka bir düşünce yok. Sezon sonunda bakacağız, Galatasaray'a geri dönebilirim, burada devam edebilirim. Avrupa hayalim var, ilerleyen yıllarda Avrupa'ya gitmek istiyorum." dedi.

Emin, oyun anlayışı sebebiyle Boluspor'a transfer olmak istediğini aktararak, "Buraya gelmemde Arda abimin ve hocamın büyük katkısı oldu. Onlar Bolu'yu seçmemi istediler. Gelmeden önce Arda abim ile de konuştuğumda pas oyunu oynayan takıma gitmemi söylemişti. Boluspor'u zaten takip ediyordum, burada arkadaşlarım vardı. Barbaros abi (Gözneli) ile görüştük, Arda abi ile Başakşehir'den tanışıyorlar. Bu şekilde ilerledi, Bolu'yu seçtik. Çok da memnunum, her şey iyi gidiyor." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'DA OYNAMAK HAYALİMDİ"

Emin, altyapısında yetiştiği Galatasaray formasını giymenin hayali olduğunu söyleyerek, "İlk kez Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor maçında oynadım. Bir ay öncesine kadar top toplayıcılık yaptığım sahada bu sefer maç oynamak nasip oldu. Hocam uygun gördü. Çok güzeldi, o zaman taraftarımız da vardı. Pandemi yoktu. Her şey çok güzeldi. Galatasaray'da futbol oynamak, sarı-kırmızı forma ile sahaya çıkmak hayalimdi. Hayalimi gerçekleştirdim, şimdi de daha fazlasını gerçekleştirmek için uğraşıyorum." şeklinde konuştu.

Fatih Terim gibi bir teknik direktörle çalıştığı için şanslı olduğunu dile getiren 18 yaşındaki stoper, "Hocamın zaten başarılarını söylememe gerek yok. Gençlere olan bakış açısı benim için çok değerli. Herkesin gözündeki Fatih Hoca ile benim gözümdeki Fatih Hoca çok farklı. Akademideyken onunla çalışmak hayalimdi. Nasip oldu, her şey çok da iyi gidiyordu. Daha da iyi olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Emin, Galatasaray formasıyla ilk çıktığı maçlardan olan Medipol Başakşehir karşılaşmasının da kendisi için özel olduğunu anlatarak, "Başakşehir maçında oyuna sonradan girmiştim. Tabii daha iyi rakiplere karşı daha iyi konsantre oluyoruz. Daha ciddi oynamamız gerekiyor, çünkü karşınızda çok tehlikeli ve büyük oyuncular var. O maç benim için iyi geçmişti. Allah'ın izniyle daha büyük oyunculara karşı oynayacağımı da düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"SOKAK HAYATINDAN UZAK KALMAK İÇİN FUTBOLA BAŞLADIM"

Futbola başlamasından da bahseden genç oyuncu, şöyle devam etti:

"İstanbul Esenler'de oturuyorduk, sokak hayatından uzak kalmak için futbola başladım. Futbola ilgim vardı ama babam özellikle sokaktan uzak kalmam için beni futbola yazdırdı. Atışalanı Spor Kulübünde başladım. Orada benim bir hocam Emin Tetikli vardı. Beni Galatasaray'dan tanıdığı Ahmet Keskinkılıç Hoca'nın yanına götürdü. Denendim ve bu şekilde başladım. Daha sonra 10 yıla yakın Galatasaray'da devam ettim 17 yaşıma kadar. A takıma kadar yükseldim, hocam uygun gördü Galatasaray'da kaptanlık yaptım. Ardından Boluspor'a geldim. Burada da gelişimimi devam ettiriyorum. Şans bulduğum sürece takıma en iyisini vermeye çalışıyorum."

Emin Bayram, en güvendiği özelliklerini ise "Hava toplarıma güveniyorum, ayaklarıma güveniyorum. Galatasaray A Takımı'na çıktıktan sonra bu özelliklerimin daha da geliştiğini düşünüyorum. Orada tecrübe de kazandım." sözleriyle açıkladı.

Avrupa liglerini yakından takip ettiğini belirten Emin, "İngiltere ve İspanya liglerini seviyorum. Yakaladığım bütün maçları izlemeye çalışıyorum. Özellikle büyük stoperlerin takımlarının maçlarını izliyorum. Ramos, van Dijk... Şimdi Türk stoperlerimiz Avrupa'da çok ses getiriyor, onların maçlarını izlemeye çalışıyorum." şeklinde konuştu.

Genç oyuncu, son olarak milli takımda da forma giymeyi hedeflediğini aktararak, "Şu an stoper anlamında çok büyük bir havuz var. Ben de o havuza girmek için çok çalışacağım. Elimden geleni yapacağım. Nasip olursa da Allah büyük diyelim." değerlendirmesinde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Spor yazarlarından Erzurumspor - Beşiktaş maçı yorumu
FUTBOL"O maçtan önce 'şampiyonum' diyemez!"
Talisca: “Türkiye’ye döneceğim”
FUTBOL"Türkiye’ye döneceğim"
Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i
FUTBOLFenerbahçe'nin ilk 11'i!
Antalyaspor, Süper Lig'de 25. sezonunda 1002 puana ulaştı
FUTBOLAntalyaspor, 1002 puana ulaştı
Beşiktaş'a şampiyonluk için 17 puan yetiyor
FUTBOLŞampiyonluk için 17 puan yetiyor
Süper Lig puan durumu 12 Nisan 2021! Spor Toto Süper Lig 34. hafta fikstürü ve maç sonuçları
FUTBOLSüper Lig güncel puan durumu (12 Nisan)
Mehmet Ak: Ligde kalmamız zor ama imkansız değil
FUTBOL"Ligde kalmamız zor ama imkansız değil"
Mesut Özil'den Cenk Tosun'a geçmiş olsun mesajı
FUTBOLCenk Tosun'a geçmiş olsun mesajı
Atletico Madrid puan kaybına rağmen liderliği aldı
FUTBOLAtletico puan kaybına rağmen liderliği aldı
Premier Lig'de Arsenal, Sheffield United'ı 3-0 yendi
FUTBOLArsenal, Sheffield'ı 3-0'la geçti