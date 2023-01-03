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BOM Akademi, 'Kar ve Buz' sürüş etkinliğinin 2023 programını duyurdu. BMW, Mini ve Land Rover modellerinin kullanılacağı etkinlik, önceki yıllardaki gibi Kars ve Ardahan coğrafyasında gerçekleşecek.

Bu yıl sekizincisi düzenlenecek ve Kuzey Avrupa ülkelerine benzer hava koşullarının ev sahipliği yaptığı etkinlik, 26-29 Ocak, 29 Ocak-1 Şubat, 1-4 Şubat, 4-7 Şubat ve 9-12 Şubat olmak üzere beş farklı grup ile gerçekleştirilecek.

Yapılan açıklamaya göre, buz kalınlığı 40 santimetreyi aşan Çıldır Gölü’nün üzerinde hazırlanan 3 farklı pistte deneyim yaşayan katılımcılar hem standart kış lastikleri hem de çivili yarış lastikleri ile otomobillerin ekstrem kış koşullarındaki kabiliyetlerini test etme fırsatı buluyor.

Etkinlikte, BMW M8 Competition Coupé, M5 Competition, M3 Competition, M240i xDrive, 420i Gran Coupe, 320i, Mini John Cooper Works Countryman ALL4 yer alacak.

Etkinlik kapsamındaki Kısır Dağı rotasında ise da Land Rover Defender modeli ile off-road sürüş etkinliği gerçekleşecek.