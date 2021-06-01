Bomba ihbarında şaşkına çeviren gerçek!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaBOMBA İHBARI! Giresun Havalimanı'ndaki asılsız omba ihbarında şaşkına çeviren gerçek! - Haberler
ABONE OL

Ordu'daki bomba ihbarında şoke eden gerçek! Kız arkadaşı gitmesin diye yapmış

Ordu - Giresun Havalimanı'nda şoke eden bir olay meydana geldi. Havalimanında yolcu uçağına yönelik asılsız bomba ihbarının, ABD'de yaşayan kişinin, kız arkadaşının İstanbul'a gitmesini engellemek için yaptığı ortaya çıktı

BOMBA İHBARI! Giresun Havalimanı'ndaki asılsız omba ihbarında şaşkına çeviren gerçek! - Haberler
Bomba ihbarında şaşkına çeviren gerçek!
0:00 / 0:00
DHA

Ordu'nun Gülyalı ilçesi ile Giresun'un Piraziz ilçeleri arasında yer alan Ordu-Giresun Havalimanı´nda, yolcu uçağına yönelik dün akşam bomba ihbarı yapıldı.

DHA'nın haberine göre, bunun üzerine havalimanına, polis ve bomba imha uzmanı ekipler sevk edildi. Tedbirler kapsamında apronda bulunan uçaklardaki yolcular, indirilirken, geniş güvenlik önlemi alındı.

Daha sonra polis ekipleri, uçağın kargo ve kabin bölümünde arama başlattı. Aramalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. Havalimanında bekletilen yolcuların alındığı uçaklar, kalkış yaparak, İstanbul ve Ankara´ya hareket etti. İhbarla ilgili soruşturma başlatıldı.

KIZ ARKADAŞININ GİDİŞİNİ ENGELLEMEK İSTEMİŞ

Yapılan araştırmalar sonucu ihbarın, ABD üzerinden yapıldığı tespit edildi. Asılsız ihbarı yapan kişinin kimliğinin belirlendiği ve Ordu´da yaşayan kız arkadaşının İstanbul´a gitmesini engellemek için bomba ihbarında bulunduğu belirtildi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

KAFELER AÇILDI! Son dakika: Bodrum'da kafe ve restoranlar doldu! - Haberler
GÜNDEMTurizm cennetinde kafe ve restoranlar doldu!
Kara bulutlar Çamlıca Kulesi’nden görüntülendi - Haberler
GÜNDEMKara bulutlar Çamlıca Kulesi’nden görüntülendi
FLAŞ GELİŞME! Son dakika: Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili soruşturma başlatıldı - Haberler
GÜNDEMKutlu Adalı cinayeti ile ilgili soruşturma başlatıldı
CANLI | Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Ayasofya İmamı'na tepki
GÜNDEMKılıçdaroğlu'ndan Ayasofya İmamı'na tepki
MUSA ORHAN DAVASINDA FLAŞ GELİŞME! Son dakika: Musa Orhan'ın avukatı İpek Er'in babasını suçladı! - Haberler
GÜNDEMMusa Orhan davası başladı! Şoke eden suçlama!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bıçaklanan doktor ile görüştü - Haberler
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan, bıçaklanan doktor ile görüştü
SON DAKİKA: THY duyurdu! 8 ülkeden gelenler karantinaya alınacak - Haberler
GÜNDEMTHY duyurdu! 8 ülkeden gelenler karantinaya alınacak
SON DAKİKA: Evlendirme dairesi önünde kuyruk - Haberler
GÜNDEMEvlendirme dairesi önünde kuyruk
Düğünler açıldı mı? Düğünler nasıl olacak? İçişleri Bakanlığı Normalleşme Genelgesine göre düğünler
GÜNDEMDüğünler açıldı mı?
Sinemalar açık mı, kapalı mı? 1 Haziran sinemalar açıldı mı? İşte yeni normalleşme kararları
GÜNDEMSinemalar açık mı, kapalı mı?