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Bombacı evlada rekor ceza
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Bombacı evlada rekor ceza

Maltepe'de babası Özdemir Osman Kurdaş'a bombalı paket gönderip babasının elinin kopmasına, 2 kişinin de yaralanmasına neden olan mühendis Alican Kurdaş 35 yıl hapse çarptırıldı. Cezanın gerekçeleri de açıklandı. Mahkeme, bombacı evladın babasını çalışmadan rahat yaşamak ve mirastan faydalanmak için öldürmek istediğini vurguladı.

12.09.2018 - 17:02 | Güncelleme:

Habertürk muhabiri Arzu Kaya'nın haberine göre; bombalı saldırı olayı, 11 Kasım 2016 günü Maltepe'de meydana geldi. Başına motosiklet kaskı takan Alican Kurdaş, babasının iş yerine gelip güvenliğe Özdemir Osman Kurdaş'a ulaştırılmak üzere bir paket bıraktı. Paketin Kurdaş'a teslim edilmesinin ardından açıldığı esnada patlama meydana geldi ve Kurdaş ile beraber olay yerinde bulunan şirketin ortağı Şahnur Ağaik ile sekreter Sevgi Özcan'ın yaralandı. Tutuklanan bombacı evlat hakkında davanın son celsesinde baba şikayetten vazgeçti ama mahkeme indirimsiz 35 yıl hapis kararı verdi. Gerekçesini de açıkladı.

"DAHA RAHAT YAŞAMAK İÇİN BABASINI ÖLDÜRMEYE KARAR VERDİ"

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce hazırlanan gerekçeli kararda, Alican Kurdaş'ın babasının şirketinde 6 bin TL maaşla çalışmasına rağmen arkadaşlarının babalarının daha düşük ekonomik güçte olup daha yüksek standartlar sağladığı yönünde babasına yakındığı anlatıldı. Kurdaş'ın bu durumu protesto için işe düzenli gitmediği de kaydedildi. Mahkemenin olayın gerekçesi için ise kullandığı ifadeler dikkat çekti. "Sanığın çalışmadan daha rahat yaşamak, babasının ölümünden sonra kendisine miras yoluyla ekonomik değeri elde edebilmek için babası Özdemir Osman Kurdaş'ı öldürmeye karar verdi. Yakalanmamak için bunu bombayla yapmaya karar verdi"

"PATLAMAYI İZLEDİ, ŞÜPHELERİ AZALTMAK İSTEDİ"

Bombalı paketin babasına gelen bir hediyeymiş gibi gösterildiği anlatılan gerekçeli kararda, Kurdaş'ın patlamayı izlediği de belirtildi. Amaçlarının arasında patlamayı görüp üzerindeki şüpheleri de azaltmak olduğu vurgulandı.

İNDİRİMSİZ CEZA

Olayın meydana gelen sonucun vehameti nedeniyle sanığın "öldürmek istemedim" savunmasına itibar edilmediğini anlatan mahkeme, indirimsiz verdiği cezanın gerekçesini de anlattı. "Pişman olduğunu söylese de, öz babasını öldürmeye kalkışma suçunu işlemekteki kastının yoğunluğu, meydana gelen neticenin ağırlığı dikkate alınarak cezasında takdiri indirim yapılmadı"

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YORUMLAR 1
  • Misafir 10 dakika önce
    Hayirli evlad
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