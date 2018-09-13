Tüm dünyanın yakından takip ettiği rejim karşıtlarının kalesi olarak bilinen İdlib'e yönelik Esad yönetiminin olası operasyonu öncesi başlatılan hava saldırıları kentin kırsalında yaşayanları hedef aldı. Son günlerde artan ve rejimin Rusya desteğiyle sürdürdüğü bombardımanda İdlib'in Cisr Eş Şuğur ilçesinin yanı sıra yüzlerce köy adeta yerle bir oldu. Savaş uçakları ve helikopterlerin kullanıldığı hava harekâtlarında köy ve kasabalardaki yerleşim alanlarının yanı sıra buralarda bulunan bazıları yeraltına yapılmış olan sahra hastaneleri de hedef alındı. Onlarca kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin yaralandığı İdlib'in güneyi ve Hama'nın kuzeyinin hedef alındığı bombardımanların ardından iki kentin kırsalında bulunan yüzlerce köy yerleşim alanlarının yerle bir olmasıyla viraneye döndü.

SİVİLLER KÖYLERİ BOŞALTTI

DHA'nın haberine göre hava saldırıları ile İdlib'in Cisr Eş Şugur ilçesi ile köylerdeki siviller yerleşim alanlarının enkaza dönüşmesiyle zorunlu göçe mecbur kaldı. Geçmişte nüfusu 45 bin olan Cisr Eş Şugur ilçesinin nüfusu 15 bine kadar gerilerken, köylerde ise neredeyse kimse kalmadı. Hava saldırılarının olduğu köylerde yaşayanlar hem bombardımandan hem de son günlerde kimyasal silah kullanılacağı iddiasının ardından tedirgin olunca bulundukları yerleri terk etti. Köylerde yaşayanlar güvenli gördükleri iç kesimler ya da İdlib merkezi veya ilçelerine giderek saldırılardan korunmaya çalışıyor. Sivillerin terk etmesiyle köyler sessizliğe bürünürken, siviller saldırıların durması halinde yeniden evlerine dönmek istediklerini ifade ediyor. Öte yandan saldırıların ardından bazı siviller ise köylerine yakın noktada bulunan TSK'nın gözlem noktaları çevresine yerleşti. TSK'nın üslendiği bölgelere giden sivillerin burada çadırlarda kaldıkları ve saldırıların durmasını beklediği öğrenildi.

Rusya'nın desteğiyle Esad güçlerince bombalanan İdlib'de birçok bina harabeye döndü.

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