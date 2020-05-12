Bombalı eylem hazırlığındaki YPG/PKK'lı teröristlerin yargılanması sürdürüldü

AA

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Suriye uyruklu sanık Miray H, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. 15'er yıla kadar hapisleri talep edilen tutuksuz sanıklar K.O. ve C.H. ise duruşmaya gelmedi.

Tercüman aracılığıyla savunması alınan Miray H, önceki celselerde etkin pişmanlığa dair verdiği ifadesinin geçerli olduğunu belirtti.

Örgüt tarafından Türkiye'de bombalı eylem yapılması konusunda talimat verildiğini belirten Miray H, "YPG/PKK terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiğim için pişmanım. Eylemi gerçekleştirmeden güvenlik güçleri tarafından yakalandım. Mahkemenize etkin pişmanlığa dair detaylı savunmamı sunmuştum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanık Miray H'nin tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti de sanık Miray H'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

. B. Topaloğlu