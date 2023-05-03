Bonnie Wright: Ebeveyn olmak için sabırsızlanıyoruz

"SABIRSIZLANIYORUZ"



Eşiyle birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşan Bonnie Wright, gönderisinde, "Bir bebeğimiz oluyor. Onunla bu güzel toprakları paylaşacağım için çok heyecanlıyım. Andrew ve ben bu yıl bebeğimizle tanışmak ve ebeveyn olmak için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.



Takipçileri ünlü oyuncu ve eşine tebrik mesajları yağdırdı.