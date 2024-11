Booker Ödülü'lü 'Orbital' Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’da

Edebiyat dünyasının en prestijli ödüllerinden Booker Ödülü’nü Orbital romanı ile Samantha Harvey kazandı. Roman çok yakında Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nın Çağdaş Dünya Edebiyatı Dizisi kapsamında yayımlanacak. Orbital dünyanın çevresinde dönen bir uzay aracındaki altı astronotun bir gününe odaklanıyor.

Son uzay istasyonlarından birini daha devreden çıkarmakla görevli Amerikalı, Rus, İtalyan, İngiliz ve Japon astronotlar on yedi bin mil hızla uzayda yol almak üzere hayatlarını geride bırakmışlardır. Aileleriyle olan kısa konuşmalar, yanlarında taşıdıkları uğurlar ve fotoğraflar aracılığıyla dünyadaki hayatlarına dair bilgi sahibi oluruz: Kurutulmuş yemeklerini ısıtırken, yerçekimsiz uykularda rüyalar içinde süzülürken, kaslarının erimesini önlemek için egzersizler yaparken onları izler, aralarında kurdukları bağlara ve aynı zamanda katıksız bir yalnızlık içinde oluşlarına tanık oluruz. Hepsinden de öte, sessiz mavi gezegenlerini kaydettikleri her an onlara eşlik ederiz. On altı gündoğumu ve günbatımına şahitlik ettikleri tek bir gün boyunca galaksinin parlak, göz kırpan takımyıldızları nefes kesici olduğu kadar mahrem de gelir gözlerine. Uzaklarda, medeniyetin ışıkları yaşadığımız gezegenin üzerinde yanıp sönmektedir.