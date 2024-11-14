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        Haberler Kültür-Sanat Edebiyat Booker Ödülü'lü 'Orbital' Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’da

        Booker Ödülü'lü 'Orbital' Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’da

        Edebiyat dünyasının en prestijli ödüllerinden Booker Ödülü'nü Orbital romanı ile Samantha Harvey kazandı. Roman çok yakında Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nın Çağdaş Dünya Edebiyatı Dizisi kapsamında yayımlanacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2024 - 14:31 Güncelleme: 14.11.2024 - 14:31
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        Booker Ödülü'lü 'Orbital' İş Kültür'de
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        Edebiyat dünyasının en prestijli ödüllerinden Booker Ödülü’nü Orbital romanı ile Samantha Harvey kazandı. Roman çok yakında Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nın Çağdaş Dünya Edebiyatı Dizisi kapsamında yayımlanacak. Orbital dünyanın çevresinde dönen bir uzay aracındaki altı astronotun bir gününe odaklanıyor.

        Son uzay istasyonlarından birini daha devreden çıkarmakla görevli Amerikalı, Rus, İtalyan, İngiliz ve Japon astronotlar on yedi bin mil hızla uzayda yol almak üzere hayatlarını geride bırakmışlardır. Aileleriyle olan kısa konuşmalar, yanlarında taşıdıkları uğurlar ve fotoğraflar aracılığıyla dünyadaki hayatlarına dair bilgi sahibi oluruz: Kurutulmuş yemeklerini ısıtırken, yerçekimsiz uykularda rüyalar içinde süzülürken, kaslarının erimesini önlemek için egzersizler yaparken onları izler, aralarında kurdukları bağlara ve aynı zamanda katıksız bir yalnızlık içinde oluşlarına tanık oluruz. Hepsinden de öte, sessiz mavi gezegenlerini kaydettikleri her an onlara eşlik ederiz. On altı gündoğumu ve günbatımına şahitlik ettikleri tek bir gün boyunca galaksinin parlak, göz kırpan takımyıldızları nefes kesici olduğu kadar mahrem de gelir gözlerine. Uzaklarda, medeniyetin ışıkları yaşadığımız gezegenin üzerinde yanıp sönmektedir.

        Görkemli, düşündürücü ve hayranlık verici Orbital, uzay boşluğunda süzülen insanlığımız üzerine yazılmış anlamlı ve dokunaklı bir roman. Doğaya ve gezegenimize yönelen eşsiz bir bakış…

        Samantha Harvey’nin Orbital romanı yakında Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Çağdaş Dünya Edebiyatı Dizisi kapsamında yayımlanacak. Ödüllü pek çok kitabın yer aldığı bu dizi Yiyun Li’nin PEN/Faulkner Ödüllü Kazkafanın Kitabı ve Dirk C. Fleck’in Alman Bilimkurgu Ödüllü Go! Eko-Diktatörlük adlı kitaplarını da yakın zamanda okuyucularla buluşturdu.

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        #İş Sanat
        #Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
        #Booker Ödülü
        #Orbital
        #Kitap
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