Boostcamp başladı

Türk Telekom’un spora ve sporcuya verdiği destek devam ediyor. Türk Telekom Prime sponsorluğundaki Boostcamp yol bisikleti kampı 28 Mart Pazar gününe kadar Marmaris’te devam edecek. 100 lisanslı çeşitli yaş grubundan sporcunun katıldığı yol bisikleti kampında, Marmaris Belediyesi tarafından belirlenen 9 farklı rotada bisiklet antrenmanları yapılacak.

Bisiklet rehberleri eşliğinde gruplar halinde gerçekleşecek sürüşler, araçlar eşliğinde yapılacak. Sporcular, sürüş dönüşü kendilerini bekleyen dinlenme alanında birçok farklı cihaz ve ekipman ile bir sonraki güne hazırlanacaklar. Bisikletçiler, gün boyu süren atölye çalışmalarına katılabilecek, koşu, açık denizde yüzme veya yoga gibi aktiviteler ile güne devam edecekler.

Türk Telekom Prime sponsorluğunda 5 gün sürecek etkinlikte, otelde kurulan fuar alanında bisiklet sektörünün markaları bisikletçiler ile bir araya gelme fırsatı elde edecekler.