Sermaye Piyasası Kurulu Bor Şeker halka arzına onay verdi. Yılın ilk halka arzları arasında yer alan Bor Şeker'in halka açıklık oranı yüzde 29,17 olurken, halka arzının büyüklüğü 1.85 milyar TL olarak açıklandı. Peki, "Bor Şeker halka arz ne zaman? Bor Şeker halka arz fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu?" İşte Bor Şeker halka arz tarihleri, olası lot miktarı ve halka arz fiyatına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...