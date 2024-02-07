Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 8.907,72 %0,43
        DOLAR 30,6007 %0,37
        EURO 32,9856 %0,52
        ALTIN 2.002,42 %0,13
        FAİZ 43,02 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 21,97 %-0,34
        BITCOIN 42.930,00 %-0,54
        GBP/TRY 38,6255 %0,50
        EUR/USD 1,0770 %0,12
        BRENT 78,66 %0,09
        ÇEYREK ALTIN 3.273,96 %0,13
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Bor Şeker halka arz oluyor! Bor Şeker halka arz kaç lot verir, hangi bankalar veriyor, katılım endeksine uygun mu? - Merak Edilenler Haberleri

        Bor Şeker halka arz oluyor! Bor Şeker halka arz kaç lot verir, hangi bankalar veriyor?

        Bor Şeker A.Ş. halka arz talep toplama işlemleri 7 Şubat 2024 tarihi itibarıyla başladı. Toplamda 70 milyon lotun dağıtılacağı Bor Şeker halka arz hisse fiyatı 26,54 TL olarak belirlendi. Yatırımcılar için "Bor Şeker halka arz kaç lot verir, hangi bankalar veriyor?" sorusunun yanıtını haberimizde derledik. İşte, 'BORSK' hisse adıyla işlem görecek Bor Şeker halka arzının katılım endeksine uygun olup olmadığı hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2024 - 10:18 Güncelleme: 07.02.2024 - 10:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından geçtiğimiz günlerde onay verilen Bor Şeker A.Ş. halka arz oluyor. Bor Şeker'in halka açıklık oranı yüzde 29,17 olurken, halka arzının büyüklüğü 1.85 milyar TL olarak açıklandı. Peki, Bor Şeker halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var ve katılım endeksine uygun mu? İşte, Bor Şeker halka arz tarihleri...

        2

        BOR ŞEKER HALKA ARZ TALEP TOPLUYOR!

        Bor Şeker A.Ş., toplamda 70 milyon TL nominal değerli paylarının satışını 7-8-9 Şubat 2024 tarihlerinde 3 gün boyunca gerçekleştirecek.

        3

        BOR ŞEKER HALKA ARZ HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

        Bor Şeker A.Ş. halka arzda paylar, 26,54 TL sabit fiyattan satışa sunulacak ve bireysel yatırımcı grubuna eşit dağıtım gerçekleştirecek.

        4

        BOR ŞEKER HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

        Şirketin halka arzı, bireysel, çalışanlar ve çiftçilere eşit dağıtımla ve de katılım endeksine uygun olarak gerçekleştirilecek. T1 ve T2 bakiyelerinin kullanımı uygun olmayacak.

        5

        BOR ŞEKER HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

        Bor Şeker halka arz 70,000,000 lot dağıtımı gerçekleştirecek. Bireysel yatırımcı grubuna yönelik olası pay dağımı şu şekilde:

        2 milyon katılım: 21 lot (548 TL)

        2,5 milyon katılım: 17 lot (451 TL)

        3 milyon katılım: 14 lot (365 TL)

        3,5 milyon katılım: 12 lot (313 TL)

        4 milyon katılım: 10 lot (274 TL)

        6

        BOR ŞEKER HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

        A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.

        Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

        Acar Menkul Değerler A.Ş.

        Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Albaraka Türk Katılım Bankası

        Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.

        Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

        Bizim Menkul Değerler A.Ş.

        Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

        Denizbank A.Ş.

        Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Garanti Bankası A.Ş.

        7

        Fibabanka A.Ş.

        Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Global Menkul Değerler A.Ş.

        Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Halk Bankası A.Ş.

        ICBC Yatırım menkul Değerler A.Ş.

        ING Menkul Değerler A.Ş.

        ING Bank A.Ş.

        Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İş Bankası A.Ş.

        InvestAz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

        Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Odeabank A.Ş.

        Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Pay Menkul Değerler A.Ş.

        PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.

        Prim Menkul Değerler A.Ş.

        Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Şekerbank A.Ş.

        Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        TEB A.Ş.

        Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye Finans Katılım Banksı A.Ş.

        Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

        Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

        Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Vakıflar Bankası A.Ş.

        Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

        Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ziraat Bankası A.Ş.

        8
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        30 kişi için gözaltı kararı! Mağdur sayısı: 2500! Toplanan meblağ: 2.5 milyar TL!
        30 kişi için gözaltı kararı! Mağdur sayısı: 2500! Toplanan meblağ: 2.5 milyar TL!
        6 kişinin öldüğü kazada bilirkişi raporu: İhmaller zinciri!
        6 kişinin öldüğü kazada bilirkişi raporu: İhmaller zinciri!
        Japonya'da yoğun kar! Çok sayıda yaralı var
        Japonya'da yoğun kar! Çok sayıda yaralı var
        Carlos Vinicius yorumları!
        Carlos Vinicius yorumları!
        "Melek gibi bir insandı!" Mevlit yemeği hazırlamaya gidiyormuş!
        "Melek gibi bir insandı!" Mevlit yemeği hazırlamaya gidiyormuş!
        Fenerbahçe'nin kupa 11'i
        Fenerbahçe'nin kupa 11'i
        445 milyon liralık kaçak 49 araca el konuldu
        445 milyon liralık kaçak 49 araca el konuldu
        Kanser haberinin ardından Prens Harry İngiltere'de
        Kanser haberinin ardından Prens Harry İngiltere'de
        'Yasak aşk' katili aranıyor!
        'Yasak aşk' katili aranıyor!
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"
        Belediye başkanlarını sürpriz bekliyor
        Belediye başkanlarını sürpriz bekliyor
        "Bu işin kadını erkeği yok"
        "Bu işin kadını erkeği yok"
        ABD'de bir ilk: Anne, oğlunun gerçekleştirdiği katliamdan suçlu bulundu
        ABD'de bir ilk: Anne, oğlunun gerçekleştirdiği katliamdan suçlu bulundu
        Okan Buruk'tan sol bek açıklaması!
        Okan Buruk'tan sol bek açıklaması!
        ABD'li gazeteci Putin ile röportaj yapacak
        ABD'li gazeteci Putin ile röportaj yapacak
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Artvin'de sel, heyelan, çığ! 1 kişi yaşamını yitirdi
        Artvin'de sel, heyelan, çığ! 1 kişi yaşamını yitirdi
        Beşiktaş'a Grujic yanıtı!
        Beşiktaş'a Grujic yanıtı!
        Yem karma makinesine kapılan bekçinin feci ölümü
        Yem karma makinesine kapılan bekçinin feci ölümü
        3 kez yargılandı, 3 kez müebbet aldı
        3 kez yargılandı, 3 kez müebbet aldı