Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından geçtiğimiz günlerde onay verilen Bor Şeker A.Ş. halka arz oluyor. Bor Şeker'in halka açıklık oranı yüzde 29,17 olurken, halka arzının büyüklüğü 1.85 milyar TL olarak açıklandı. Peki, Bor Şeker halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var ve katılım endeksine uygun mu? İşte, Bor Şeker halka arz tarihleri...