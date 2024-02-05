Bor Şeker talep toplama tarihleri: Bor Şeker halka arz kaç lot verir?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Bor Şeker halka arzını onayladı. Yayımlanan izahname ile; Bor Şeker halka arz tarihleri, hisse fiyatı, olası lot dağıtım sayıları ve katılım endeksine uygun olup olmadığına ilişkin bilgiler netlik kazandı. Bu kapsamda, "Bor Şeker halka arz ne zaman, Bor Şeker halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?" soruları yatırımcıların gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Bor Şeker (BORSK) talep toplama tarihleri...
Bor Şeker halka arz oluyor. Bor Şeker halka arz kapsamında 70 milyon lot dağıtımı yapacak. Halka arz büyüklüğü 1.85 milyar TL olarak açıklanan Bor Şeker'in halka açıklık oranı yüzde 29,17 olacak. Peki, "Bor Şeker halka arz ne zaman, Bor Şeker halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?" İşte Bor Şeker halka arz tarihleri, hisse fiyatı ve olası lot dağıtım sayıları...
BOR ŞEKER HALKA ARZ NE ZAMAN?
Bor Şeker halka arz kapsamında 7-8-9 Şubat tarihlerinde talep toplayacak.
BOR ŞEKER HALKA ARZ HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?
Bor Şeker halka arz fiyatı 26,54 lira olarak belirlendi.
BOR ŞEKER HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Şirketin halka arzı, bireysel, çalışanlar ve çiftçilere eşit dağıtımla ve de katılım endeksine uygun olarak gerçekleştirilecek.
BOR ŞEKER HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?
Bor Şeker halka arz 70,000,000 lot dağıtımı gerçekleştirecek. Dağıtılacak olası pay miktarı ilerleyen günlerde belli olacak.
Olası katılım sayısına göre lot dağıtım sayıları
– 2.1 Milyon katılım ~ 20 Lot (530 TL)
– 2.5 Milyon katılım ~ 17 Lot (451 TL)
– 2.9 Milyon katılım ~ 15 Lot (398 TL)
– 3.3 Milyon katılım ~ 13 Lot (345 TL)
– 3.7 Milyon katılım ~ 12 Lot (318 TL)
– 4.1 Milyon katılım ~ 11 Lot (291 TL)
– 4.5 Milyon katılım ~ 10 Lot (265 TL)
– 4.9 Milyon katılım ~ 9 Lot (238 TL)
BOR ŞEKER HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?
A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Albaraka Türk Katılım Bankası
Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Denizbank A.Ş.
Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Halk Bankası A.Ş.
ICBC Yatırım menkul Değerler A.Ş.
ING Menkul Değerler A.Ş.
ING Bank A.Ş.
Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Bankası A.Ş.
InvestAz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odeabank A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
TEB A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Finans Katılım Banksı A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Vakıflar Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Bankası A.Ş.