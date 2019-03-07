Bu şehirde herkes sahtekar.

Minneapolis'de hırsızlar kol geziyor.

Herkesin gözü şehir bankasına emanet edilen paha biçilmez elmasta. Özellikle de hapisten kaçan azılı suçluların.

Başı boş bırakılmış beceriksiz banka çalışanları, yan kesiciler ve bu karmaşanın içinden çıkan aşk hikâyeleri.

'Bir Banka Soygunu Komedisi'...

Yapımcılığını BKM'nin , uygulayıcılığını Talimhane Tiyatrosu'nun üstlendiği oyunda başrolleri Serhat Tutumluer, Seren Şirince ve Bora Akkaş paylaşıyor.

Henry Lewis, Henry Shields ve Jonathan Sayer'in yazdığı 'Bir Banka Soygunu Komedisi'nin yönetmenliğini Lerzan Pamir üstlendi.

'Bir Banka Soygunu Komedisi'nin iki başrol oyuncusu Bora Akkaş ile Seren Şirince Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın sorularını cevapladı.

'Bir Banka Soygunu Komedisi'nin hangi özellikleri size cezbedici geldi?

Seren Şirince: Daha önce ben böyle bir oyunda oynamamıştım. İlk oynadığım oyun daha küçük bir sahnedeydi ve bu oyunda biraz daha fiziksel olarak çalışmamız gerekiyordu. Kendim için yeni bir deneme bulunmak ve yeni öğrenimlere sahip olmak için böyle bir oyunda oynamak istedim.

Bora Akkaş: Bu zamana kadar benim de içinde bulunduğum oyunlara benzemeyen yeni bir oyundu... Yeni bir deneyim olacaktı, be nedenle oldukça heyecanlandım. Mehmet Ergen ile Lerzan Pamir ile çalışmayı çok istiyordum. BKM de işin içinde. O yüzden teklifi bayağı isteyerek kabul ettim.

Diğer tiyatro oyunlarından farkı nedir?

Bora Akkaş: Genelde bir oyuna çalışırken daha çok canlandıracağım karakterin derdini temsil etmekle ilgili bir problemim olur. 'Canlandıracağım karakter neden burada, ne yapıyor, nasıl bu hale gelmiş, hayattaki eksikliği tam olarak nedir?' diye düşünürken 'Bir Banka Soygunu Komedisi'nde tam tersine oldu. Bu oyunumuzla ilgili sorularımın merkezinde hep 'Acaba daha çok nasıl güldürebiliriz?' oldu. Gerçekten komik bir oyunumuz var ve bütün almet-i farikası bu kadar komik olması.

Seren Şirince: Tabii 'Bir Banka Soygunu Komedisi'nin içinde dans, kareografi ve müzik de var.

Teklifi kabul ettikten sonra nasıl bir hazırlık çalışması yaptınız?

Seren Şirince: Hazırlık çalışmalarımız iki buçuk ay sürdü. Ondan sonra bayağı fiziksel çalışmalarımız oldu. Hatta uçma çalışmalarımız bile oldu.

Bora Akkaş: Bize uçmayı öğrettiler. Vertigo adında çok profesyonel bir ekiple çalışıyoruz. Onlar özellikle böyle performans sanatlarında uçuş efekti yapma üzerine bayağı profesyoneller. Kemerlerle ve çelik halatlarla 10 metre yükseğe çıkartıyorlar. Soygun sahnesinde oradan sallanıyoruz.

'Bir Banka Soygunu Komedisi'nin kariyerinize ne katmasını umarsınız?

Bora Akkaş: Ne kadar fazla insana ulaşırsam bu kadar mutlu olurum. Kariyerime ne katkısı olacağını bilemem ama ne kadar çok insana ulaşırsak o kadar mutlu olacağımı biliyorum.

Seren Şirince: Bora'ya katılıyorum. Ortada gerçekten çok ciddi bir emek var. Özellikle yönetmenimiz Lerzan Pamir gecesini gündüzünü bu oyuna verdi. Komple bütün ekibimiz zaten aynı şekilde. O yüzden Bora'nın da dediği gibi daha fazla insana ulaşsın. Oyundan çıkan insanların kendilerini iyi hissettiğini bilmek bizim için büyük mutluluk.

Verilere göre tiyatroya olan ilgi arttı. Çok fazla da salon açıldı. Sizce bunun nedeni nedir?

Bora Akkaş: Çok doğru bir yatırım yapılıyor. Çok fazla sahnemiz var ve standartlarımız çok yükseldi. 2000'de Şehir Tiyatroları'ndaydım. O dönemden bu döneme Türkiye'ye baktığım zaman salonların sayılarının ve standartlarının oldukça yükseldiğini görüyoruz. Halkın tanıdığı oyuncuların sürekli tiyatro yapıyor olması da ilginin artmasının bir diğer nedeni.