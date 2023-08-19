Haberler Yaşam Boraboy Gölü'nün serin havası vatandaşlara yeni rota oluşturdu

Boraboy Gölü'nün serin havası vatandaşlara yeni rota oluşturdu Amasya'nın Taşova ilçesinde bulunan Boraboy Gölü Tabiat Parkı, serin havasıyla vatandaşların uğrak yeri oldu Anadolu Ajansı Giriş: 19.08.2023 - 12:05 Güncelleme: 19.08.2023 - 12:05 facebook

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Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Boraboy köyünden ismini alan, etrafında çam ve kayın ormanları ile çevrili kıyısını bungalov evlerin süslediği 1050 rakımlı doğa harikası göl ve tabiat parkına Karadeniz bölgesi başta olmak üzere yurdun farklı şehirlerinden ziyaretçiler geliyor.

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Ülke genelinde yüksek sıcakların etkili olduğu şu günlerde, sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için Boraboy'u tercih ediyor.