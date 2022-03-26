Boran Kuzum: İçime sinen işlerde oynadım

"İçime sinen işlerde oynadım" 0:00 / 0:00

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Boran Kuzum, oyuncu Meriç Aral ve Efe Tunçer'in 'Teras Noir' adlı YouTube kanalına konuk oldu. Hakkında bilinmeyenleri anlatan Kuzum, samimi açıklamalarda bulundu. 29 yaşındaki oyuncu, "Oynadığın roller bittiğinde ne hissediyorsun?" sorusuna yanıt verdi.

"O ÜNİFORMAMI SAKLIYORUM"

Boran Kuzum, "Çocuğum büyümüş de üniversiteye yolluyormuşum gibi duygulanıyorum. Sanki bir parçam gidiyor orada. Karakterimin bir aksesuarı veya kostümünü alırım. ‘Vatanım Sensin’ dizisi sona erdiğinde anı olması için karakterin giydiği üniformayı almıştım. Bütün ekipten kopmak da zor oluyor. Bir süre sonra ailenden bir parça gibi oluyor herkes." şeklinde konuştu.

"İÇİME SİNEN İŞLERDE OYNADIM"

Kuzum, ayrıca, "Benim en büyük şansım gerçekten içime sinen işlerde çalışmaya başlamış olmam. Bu hep motivasyonum oldu." açıklamasını yaptı.