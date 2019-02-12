Kamu bankalarının kredi kartlarına yönelik başlatılan borç yapılandırma imkanının ardından tüketici kredilerine yönelik düzenleme yapıldı.

Yürürlüğe giren düzenlemeye göre; "Bu maddenin yürürlük tarihinden önce ana para ve/veya faiz ödemelerinin tahsili geciken ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri, borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla 60 ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilir" maddesi eklendi.

Yapılan düzenleme ile tüketici kredisi geri ödemesinde genellikle 36-48 ay olan vade sınırı artırıldı.

Düzenlemeye göre, maddenin yürürlük tarihinden önce ana para veya faiz ödemelerini geciktirenler yapılandırmadan yararlanabilecek.

Bugün itibarıyla bankalara giden kredi borçluları, yapılandırma için başvurabilecek. Yapılandırma talebe bağlı olacak. Düzenleme için yasal mevzuata eklenen son tarih yok. Yönetmelikle ilgili yetki, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda olacak.