Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerParaBankacılıkBorcuna en sadık il Hakkari
ABONE OL

Takipteki alacakları 1 milyar lirayı geçen il sayısı 19 oldu

Eylül sonu itibarıyla Hakkari, yüzde 1,54 olan takipteki alacakların toplam nakdi krediye oranıyla kredi geri ödemede en başarılı il, Kütahya ise yüzde 7,5'lik oranla en başarısız il oldu. 63 milyar 188 milyon lirayla takipteki alacak miktarı en fazla il olan İstanbul, yüzde 4,36'lık takipteki alacakların toplam nakdi krediye oranı ile kredi ödemede en başarılı 61. kent olarak kayıtlara geçti. Takipteki alacakları 1 milyar lirayı geçen il sayısı eylül sonu itibarıyla 19 olarak kayıtlara geçti

Borcuna en sadık il Hakkari
AA

Hakkari, eylül sonu itibarıyla yüzde 1,54 olan takipteki alacakların toplam nakdi krediye oranıyla borcuna en sadık il oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK) verilerinden yapılan derlemeye göre, eylül sonu itibarıyla Türkiye'de takipteki alacakların toplam nakdi krediye oranının en düşük olduğu il yüzde 1,54 ile Hakkari olarak kayıtlara geçti. Hakkari, kredi geri ödemede en başarılı il oldu. Kentin takipteki alacakları ise 43 milyon 640 bin lira olarak gerçekleşti.

Hakkari'yi, Siirt takip etti. Takipteki alacakların toplam nakdi krediye oranının yüzde 1,81 olduğu Siirt'in takipteki alacakları 135 milyon 428 bin lira olarak belirlendi. Siirt'i, yüzde 1,84 ile Kırşehir, yüzde 1,96 ile Rize ve yüzde 1,99 ile Tunceli takip etti.

KREDİ GERİ ÖDEMEDE EN BAŞARISIZ İL KÜTAHYA

Kredisini geri ödemede en başarısız il ise Kütahya oldu. 787 milyon lira civarında takipte alacağı olan kentin, bu alacaklarının toplam nakdi krediye oranı yüzde 7,5 olarak gerçekleşti.

Kütahya'yı, yüzde 7,08 ile Mardin, yüzde 6,44 ile Hatay, yüzde 6,39 ile Adana ve yüzde 6,23 ile Diyarbakır izledi.

63 milyar 188 milyon lirayla takipteki alacak miktarı en fazla olan İstanbul ise yüzde 4,36'lık takipteki alacakların toplam nakdi krediye oranı ile kredi ödemede en başarılı 61. kent olarak belirlendi.

Takipteki alacağı 20 milyar liraya yaklaşan Ankara'da ise söz konusu oran yüzde 3,95 olarak gerçekleşti. Böylece Ankara sıralamada 52. oldu. 5,8 milyar lira takipte alacağı olan İzmir ise yüzde 3,02'lik oran ile 25. sırada yer aldı.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR TUTARI 1 MİLYAR LİRAYI AŞAN İL SAYISI 19 OLDU

Takipteki alacakları 1 milyar lirayı geçen il sayısı eylül sonu itibarıyla 19 olarak kayıtlara geçti. İstanbul, Ankara ve İzmir takipteki alacakları en yüksek ilk 3 il oldu. Takipteki alacak tutarı 5,4 milyar lira olan Gaziantep dördüncü ve 4,1 milyar liralık takipteki alacak tutarı ile Kocaeli beşinci sırada yer aldı.

Takipteki alacak tutarı 2-4 milyar lira arasında olan iller Adana, Antalya, Bursa, Konya, Hatay ve Mersin olarak sıralandı. Denizli, Kayseri, Manisa, Diyarbakır, Tekirdağ, Balıkesir, Şanlıurfa ve Samsun takipteki alacak tutarı 1-2 milyar lira arasında yer alan illeri oluşturdu.

İllerin takipteki alacaklarının toplam nakdi krediye oranı ile takipteki alacak tutarları (bin TL) şöyle:

İl

Takipteki alacakların toplam nakdi krediye oranı (yüzde)

Takipteki alacaklar

Hakkari

1,54

43.640

Siirt

1,81

135.428

Kırşehir

1,84

126.193

Rize

1,96

210.065

Tunceli

1,99

31.085

Karabük

2,11

156.710

Muğla

2,19

874.727

Edirne

2,29

243.883

Bolu

2,32

158.123

Karaman

2,33

148.321

Gümüşhane

2,37

49.390

Bayburt

2,43

26.183

Nevşehir

2,44

156.532

Yalova

2,46

211.457

Aksaray

2,47

185.532

Kastamonu

2,52

216.690

Trabzon

2,61

563.017

Ordu

2,72

378.498

Sinop

2,81

105.135

Kahramanmaraş

2,82

835.244

Bilecik

2,86

200.380

Antalya

2,88

3.953.663

Şırnak

2,96

118.934

Çankırı

2,98

135.972

İzmir

3,02

5.779.501

Bursa

3,03

3.388.221

Muş

3,04

98.870

Denizli

3,08

1.907.206

Niğde

3,08

200.525

Çorum

3,22

436.117

Aydın

3,35

991.657

Yozgat

3,39

245.387

Giresun

3,44

287.885

Bitlis

3,45

129.672

Elazığ

3,46

517.574

Tokat

3,46

307.026

Burdur

3,52

210.778

Kars

3,57

140.099

Bingöl

3,57

86.914

Isparta

3,65

303.827

Balıkesir

3,66

1.156.687

Kırklareli

3,71

368.576

Samsun

3,74

1.062.002

Sakarya

3,77

891.215

Ağrı

3,77

165.391

Erzurum

3,80

594.858

Manisa

3,81

1.432.473

Eskişehir

3,84

956.866

Amasya

3,87

251.316

Malatya

3,93

509.509

Uşak

3,94

344.965

Ankara

3,95

19.663.991

Kilis

4,04

65.963

Zonguldak

4,17

505.710

Van

4,17

455.307

Adıyaman

4,18

364.726

Tekirdağ

4,19

1.252.314

Osmaniye

4,19

414.382

Kayseri

4,21

1.536.699

Çanakkale

4,25

538.249

İstanbul

4,36

63.188.060

Kocaeli

4,47

4.076.489

Artvin

4,47

161.544

Bartın

4,51

166.268

Afyonkarahisar

4,64

642.043

Konya

4,84

3.256.424

Mersin

4,84

2.239.997

Kırıkkale

4,89

246.462

Ardahan

4,93

85.439

Batman

4,94

309.596

Sivas

5,02

585.638

Şanlıurfa

5,70

1.109.554

Erzincan

5,91

222.918

Gaziantep

5,94

5.421.018

Düzce

6,07

509.529

Iğdır

6,15

157.048

Diyarbakır

6,23

1.369.217

Adana

6,39

3.992.478

Hatay

6,44

2.730.818

Mardin

7,08

785.740

Kütahya

7,50

786.826

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika! Merkez Bankası'ndan 10 milyarlık repo ihalesi
PARAMerkez sıkılaştırmaya devam ediyor
Halkbank 60 ay vadeli kredi başvur! Halkbank kredi başvuru şartları nelerdir 2020
PARAHalkbank 60 ay vadeli kredi başvuru 2020
Ziraat Bankası ihtiyaç destek kredisi başvurusu ekranı 2020! Ziraat Bankası destek kredisi sonuçları sorgula
PARAZiraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu
Küresel piyasalar yeni haftada yoğun veri gündemine odaklandı
PARAPiyasalarda yoğun veri haftası
Ziraat Bankası ihtiyaç destek kredisi başvurusu ekranı 2020! Ziraat Bankası destek kredisi sonuçları sorgula
PARAZiraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu
Hazine bu hafta 2 tahvil ihracı gerçekleştirecek
PARAHazine 2 ihaleyle borçlanacak
Halkbank 60 ay vadeli kredi başvur! Halkbank kredi başvuru şartları nelerdir 2020
PARAHalkbank 60 ay vadeli kredi başvuru 2020
SON DAKİKA! Merkez Bankası'na yeni başkan! Naci Ağbal kimdir? - Haberler
PARAMerkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı
Ziraat Bankası ihtiyaç destek kredisi başvurusu ekranı 2020! Ziraat Bankası destek kredisi sonuçları sorgula
PARAZiraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu
Moody's Yunanistan'ın kredi notunu yükseltti
PARAMoody's'den Yunanistan'ı sevindiren karar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X