Hakkari, eylül sonu itibarıyla yüzde 1,54 olan takipteki alacakların toplam nakdi krediye oranıyla borcuna en sadık il oldu.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK) verilerinden yapılan derlemeye göre, eylül sonu itibarıyla Türkiye'de takipteki alacakların toplam nakdi krediye oranının en düşük olduğu il yüzde 1,54 ile Hakkari olarak kayıtlara geçti. Hakkari, kredi geri ödemede en başarılı il oldu. Kentin takipteki alacakları ise 43 milyon 640 bin lira olarak gerçekleşti.
Hakkari'yi, Siirt takip etti. Takipteki alacakların toplam nakdi krediye oranının yüzde 1,81 olduğu Siirt'in takipteki alacakları 135 milyon 428 bin lira olarak belirlendi. Siirt'i, yüzde 1,84 ile Kırşehir, yüzde 1,96 ile Rize ve yüzde 1,99 ile Tunceli takip etti.
KREDİ GERİ ÖDEMEDE EN BAŞARISIZ İL KÜTAHYA
Kredisini geri ödemede en başarısız il ise Kütahya oldu. 787 milyon lira civarında takipte alacağı olan kentin, bu alacaklarının toplam nakdi krediye oranı yüzde 7,5 olarak gerçekleşti.
Kütahya'yı, yüzde 7,08 ile Mardin, yüzde 6,44 ile Hatay, yüzde 6,39 ile Adana ve yüzde 6,23 ile Diyarbakır izledi.
63 milyar 188 milyon lirayla takipteki alacak miktarı en fazla olan İstanbul ise yüzde 4,36'lık takipteki alacakların toplam nakdi krediye oranı ile kredi ödemede en başarılı 61. kent olarak belirlendi.
Takipteki alacağı 20 milyar liraya yaklaşan Ankara'da ise söz konusu oran yüzde 3,95 olarak gerçekleşti. Böylece Ankara sıralamada 52. oldu. 5,8 milyar lira takipte alacağı olan İzmir ise yüzde 3,02'lik oran ile 25. sırada yer aldı.
TAKİPTEKİ ALACAKLAR TUTARI 1 MİLYAR LİRAYI AŞAN İL SAYISI 19 OLDU
Takipteki alacakları 1 milyar lirayı geçen il sayısı eylül sonu itibarıyla 19 olarak kayıtlara geçti. İstanbul, Ankara ve İzmir takipteki alacakları en yüksek ilk 3 il oldu. Takipteki alacak tutarı 5,4 milyar lira olan Gaziantep dördüncü ve 4,1 milyar liralık takipteki alacak tutarı ile Kocaeli beşinci sırada yer aldı.
Takipteki alacak tutarı 2-4 milyar lira arasında olan iller Adana, Antalya, Bursa, Konya, Hatay ve Mersin olarak sıralandı. Denizli, Kayseri, Manisa, Diyarbakır, Tekirdağ, Balıkesir, Şanlıurfa ve Samsun takipteki alacak tutarı 1-2 milyar lira arasında yer alan illeri oluşturdu.
İllerin takipteki alacaklarının toplam nakdi krediye oranı ile takipteki alacak tutarları (bin TL) şöyle:
|İl
Takipteki alacakların toplam nakdi krediye oranı (yüzde)
Takipteki alacaklar
Hakkari
1,54
43.640
Siirt
1,81
135.428
Kırşehir
1,84
126.193
Rize
1,96
210.065
Tunceli
1,99
31.085
Karabük
2,11
156.710
Muğla
2,19
874.727
Edirne
2,29
243.883
Bolu
2,32
158.123
Karaman
2,33
148.321
Gümüşhane
2,37
49.390
Bayburt
2,43
26.183
Nevşehir
2,44
156.532
Yalova
2,46
211.457
Aksaray
2,47
185.532
Kastamonu
2,52
216.690
Trabzon
2,61
563.017
Ordu
2,72
378.498
Sinop
2,81
105.135
Kahramanmaraş
2,82
835.244
Bilecik
2,86
200.380
Antalya
2,88
3.953.663
Şırnak
2,96
118.934
Çankırı
2,98
135.972
İzmir
3,02
5.779.501
Bursa
3,03
3.388.221
Muş
3,04
98.870
Denizli
3,08
1.907.206
Niğde
3,08
200.525
Çorum
3,22
436.117
Aydın
3,35
991.657
Yozgat
3,39
245.387
Giresun
3,44
287.885
Bitlis
3,45
129.672
Elazığ
3,46
517.574
Tokat
3,46
307.026
Burdur
3,52
210.778
Kars
3,57
140.099
Bingöl
3,57
86.914
Isparta
3,65
303.827
Balıkesir
3,66
1.156.687
Kırklareli
3,71
368.576
Samsun
3,74
1.062.002
Sakarya
3,77
891.215
Ağrı
3,77
165.391
Erzurum
3,80
594.858
Manisa
3,81
1.432.473
Eskişehir
3,84
956.866
Amasya
3,87
251.316
Malatya
3,93
509.509
Uşak
3,94
344.965
Ankara
3,95
19.663.991
Kilis
4,04
65.963
Zonguldak
4,17
505.710
Van
4,17
455.307
Adıyaman
4,18
364.726
Tekirdağ
4,19
1.252.314
Osmaniye
4,19
414.382
Kayseri
4,21
1.536.699
Çanakkale
4,25
538.249
İstanbul
4,36
63.188.060
Kocaeli
4,47
4.076.489
Artvin
4,47
161.544
Bartın
4,51
166.268
Afyonkarahisar
4,64
642.043
Konya
4,84
3.256.424
Mersin
4,84
2.239.997
Kırıkkale
4,89
246.462
Ardahan
4,93
85.439
Batman
4,94
309.596
Sivas
5,02
585.638
Şanlıurfa
5,70
1.109.554
Erzincan
5,91
222.918
Gaziantep
5,94
5.421.018
Düzce
6,07
509.529
Iğdır
6,15
157.048
Diyarbakır
6,23
1.369.217
Adana
6,39
3.992.478
Hatay
6,44
2.730.818
Mardin
7,08
785.740
Kütahya
7,50
786.826
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