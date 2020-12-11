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HaberlerGündem3. SayfaCami çıkışı hayatının şokunu yaşadı!
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Borcunu ödemek için başkasından para alan adama namaz sonrası şok!

Adana'da borcunu ödemek için bir başkasından banka aracığıyla 21 bin lira çeken Mehmet Oktay, dönüşte namaz için uğradığı cami çıkışında şoke oldu. Cami önüne bıraktığı kamyonetinin camları kırılarak parası çalınan Oktay, şikâyetçi oldu. Kamyonette parmak izi çalışması yapan polis, zanlı ya da zanlıları yakalamak için çalışma başlattı

Cami çıkışı hayatının şokunu yaşadı!
İHA

Adana'da Mehmet Oktay'ın (56),borcunu ödemek için bankadan çektiği 21 bin lira cami önüne park ettiği kamyonetten çalındı.

İHA'nın haberine göre olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan Mehmet Oktay (56) geldiği Adana'da borcunu ödemek için bankadan 21 bin lira çekti. Oktay, daha sonra namaz kılmak için 100. Yıl Mahallesi'ndeki bir camiye gitti.

Kamyonetini ise caminin yan tarafına park etti.Oktay camiden çıktığında kamyonetinin iki kapı camının da kırık olduğunu fark etti. Hemen torpido gözünü kontrol eden Mehmet Oktay, 21 bin lira parasını yerinde bulamadı. Oktay, polisi arayarak parasının çalındığı bilgisini verdi. Olay yerine gelen ekipler, kamyonette parmak izin çalışması yaptı.

Mehmet Oktay, borucunu ödemek için bir başkasından banka aracılığıyla para aldığını, Tarsus’ta yaşadığını ancak namaz vakti geçmek üzere olduğu için en yakın camiye gelerek namaz kıldığını, çıktığında parasının çalındığını fark ettiğini belirterek, "Halim vaktim yerinde olsa önemli değil ancak bir daha bu parayı bulacak gücüm yok. Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Çok zor durumdayım" diyerek, gözleri doldu.

Polis zanlı ya da zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

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