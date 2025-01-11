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        Haberler Ekonomi Para Borda 2024'te 1,3 milyar dolarlık satış rekoru kırıldı - Para Haberleri

        Borda 2024'te 1,3 milyar dolarlık satış rekoru kırıldı

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2024'te yüzde 97'si ihracattan elde edilen 1,3 milyar dolarlık bor satışıyla rekor bir başarıya ulaşıldığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 13:42 Güncelleme: 11.01.2025 - 13:42
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        Borda satış rekoru
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        Bakanlığın X sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

        Bakanlığın infografikli paylaşımında, "Yüzde 73’lük rezerv payıyla dünyada lider olduğumuz borda, 2024'te 2,5 milyon ton bor ürünleri satışı karşılığında yüzde 97'si ihracat olmak üzere 1,3 milyar dolarlık satış gerçekleştirdik." ifadesi kullanıldı.

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